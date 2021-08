SIN duda late y es recurrente en la mente de muchos preguntarse, dudar, cuestionar no sin cierto desdén, apenas de soslayo, cuándo llegará la próxima pandemia. Si el gran peligro o amenaza en cuanto a enfermedades ya no es el cáncer sino las bacterias, los virus. La OMS lleva años proclamando que el siglo XXI será y es el de los virus. El bofetón que el mundo se ha llevado y está llevándose todavía hoy es éste, un virus en año y medio ha cambiado modos, costumbres, hábitos, comportamientos y a la vez penetrado en economías y gobiernos, sociedades y conductas de todo el mundo. Manifestado igualmente la profunda desigualdad entre países ricos y pobres, desarrollados y “explotados” –connotación ésta ambigua pero cierta y que no queremos ver– y en los que la lucha y los medios, entiéndase vacunas que no se quieren liberalizar y producir masivamente porque es un negocio multimillonariamente abismal, es desigual, insultantemente desigual.

Pero volvamos al título de esta tribuna, y añadámosle un interrogante, ¿cuándo será la próxima pandemia o el próximo virus?, ¿ha sido éste el del covid-19 un mero ensayo o prueba? ¿por qué todavía nadie nos dice exacta y verdaderamente cuál ha sido su origen, la causa, la fuente y cómo ha sido posible? Y aquí países democráticos o que se tienen por tal y otros que en modo alguno no lo son aunque todos rindan pleitesía de silencio a sus atropellos a los derechos humanos, callan. Sepulcral y glaciarmente todos callan y acusan con voz pequeña y silente.

¿Podemos prever, detener, una próxima pandemia cuando no somos capaces aún de doblegar ésta y cuándo estamos en la ola de una variante a otra, y todas las que vienen son peores que las anteriores? Si delta ha sido la peor, lambda anuncian que es aún más virulenta. Y en estas andamos ante valoraciones, estimaciones y probabilidades sumamente contradictorias entre unos y otros. Acaso ¿están suficientemente testadas las vacunas y los efectos que las mismas pueden a medio y largo plazo acarrear? Sabemos que la mejor opción y eso creemos todos, es vacunarse, pero esto es lo mismo que decir que entre todas las opciones y solo hay dos, vacunarse o no, la opción menos mala es, sin duda, vacunarse. Pero ¿resistirán estas vacunas? ¿cuántas más tendremos que inocular? No lo sabemos y me temo que pocos pueden con objetividad contestar esto. Es más, a nadie interesa. Ahora mismo estamos diariamente en datos oficiales en torno a las cien muertes diarias. Muertes que significan personas, nombres, historias de vida que se truncan, familias rotas y que no vemos o lo que es peor no queremos ver. No nos interesa dramáticamente porque nos hemos enfundado un traje blindado de sentimientos y penas. Hace un año estas cifras nos aterrarían a todos. Ahora, hoy, nadie quiere mirar, ver, escuchar, oír. Es triste, pero es lo cierto, mientras terrazas y restaurantes, playas y hamacas están llenas a reventar. Hay noticias que ya no consumen. Pero sí las de un futbolista o un emérito. Carnazas para estómagos otrora agradecidos. Pero pensar en virus? No vende.