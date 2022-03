La realidad no está para nada

HOY en día la realidad dura poco, se conserva mal. Nos invitan al vértigo y siempre quieren una realidad que sustituya a otra. No es que la antigua desaparezca, es que deja de verse o de tenerse en cuenta. Hoy lo que importa es la novedad, porque todo es nuevo y todo es joven y todo es mañana.

De ahí mis temores con lo de Ucrania, que es como se cita ahora, una vez que ya hemos gastado todas las etiquetas: lo de Ucrania. Ya escribimos aquí que un día nos parecerá que la catástrofe se repite, que los escombros son los mismos escombros y que la tragedia es la misma tragedia. Pero no es cierto: la tragedia se inventa cada día. El sopapo de Will Smith, que ayer glosamos aquí (como en todo el planeta, me atrevería a decir) vino a sustituir a toda la realidad de pronto y de golpe. Somos así. Basta un pantallazo para cegarnos.

No digo, claro, que lo del tal Smith no tuviera impacto, dicho sea sin segundas. No digo que no fuera una ida de olla (es metáfora: ahora hay que avisar todo el rato), que reventó una gala, pero, sobre todo, que reventó las formas y la educación. Lo fue. Es curioso que en la misma ceremonia premiaran a una película sobre los sordos protagonizada por sordos, que llenaron la noche del lenguaje de signos, derrochando un gran poder de comunicación. Sólo Smith hizo el gesto menos elocuente y más primario.

Este bofetón al rostro de Chris Rock, que se analizó incluso con técnicas que parecían más propias del VAR en un partido de fútbol, ha pasado varios filtros interpretativos, ha movido el universo de los memes (lo que demuestra que el humor siempre debe estar ahí) y ha sustituido durante horas toda la realidad del planeta, incluso la guerra en Ucrania. Ya sé que la desproporción es infinita, aunque lo que sucede allí también sea un hecho violento, pero resulta, ay, que somos así. Estamos pendientes de lo último, de lo más reciente, de lo más morboso y de lo más televisado.

A Carlos Boyero le parecía ayer que recordar unos Oscar por un sopapo es algo patético. Sin duda lo es. Pero no descarten que lo recordásemos por cualquier otra cosa que destilase suficiente morbo, pantalleo o retuiteado. Lo esencial a los asuntos ha dejado de ser importante. Por supuesto que lo de Will Smith no puede pasar desapercibido, claro, pero lo que sorprende es que borre todo lo demás. Que anule todo a su alrededor. Vivimos empujados por impulsos, por golpes de realidad, por bofetadas mediáticas.

Bien mirado, resulta igualmente patético que tengamos que recordar el siglo XXI por lo que está ofreciendo el siglo XXI. Que tengamos que recordar la Europa de este tiempo por esta guerra cruel y absurda. Que tengamos que recordarnos a nosotros mismos luchando contra el pasado que insiste en volver en su peor forma. No está la realidad como para ser recordada. Cada pantallazo es peor que el anterior. Con la guerra todo es un aire de fracaso, pero algunos esperan que las democracias salgan favorecidas, que todo este dolor al menos sirva para despertarnos de una larga y peligrosa siesta.

Pero también me gustaría que de esa bofetada de Smith no saliera derrotado el humor y la libertad. Sí, no sé si a Ricky Gervais le hubiera ido mejor, derrochando magisterio sobre cómo la corrección política nos daña. Sé que hay bromas poco afortunadas, y sin duda esta lo fue. Pero incluso así.