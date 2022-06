GALICIA tiene en Santiago el Mayor un referente muy especial; tanto es así que el recuerdo de su huella se ha mantenido en su territorio. Esto sucede, de una manera concreta, en la ría de Arousa que, con su continuidad en el Ulla, fija, en su espacio, un lugar en el que se dice que predicó –Santiaguiño do Monte– y otro, Padrón, al que, según antiguos relatos, llegó su cuerpo, atravesando mares, tras su decapitación, para, después, ser enterrado en Compostela.

Fue en 1963 cuando José Luis Sánchez-Agustino puso en marcha la Fundación Xacobea del Mar de Arousa y Ulla e incorporó a la misma a los ayuntamientos de Boiro, Cambados, Catoira, Dodro, Meaño, Meis, O Grove, Padrón, A Pobra do Caramiñal, Pontecesures, Rianxo, Riveira, Rois, Santiago de Compostela, Sanxenxo, Valga, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa.

Lo hizo, desde la ilusión, sabiendo desarrollar, de forma inteligente, una buena idea, en ese trecho temporal, intermedio, entre dos de los grandes años jacobeos del siglo XX: los de 1954 y 1965, realzando, con esa encomiable empresa, la Traslatio del Apóstol, al evocarla, a partir de entonces, por medio de esa singladura colectiva que promueve, de forma anual, poniendo también en valor a una muy hermosa ruta marítima.

Tras el fallecimiento de José Luis Sánchez-Agustino –en 2010, Año Santo Jacobeo– será su hijo Javier quien le suceda; con él, al frente de la Fundación, se presentó, ahora, el cortometraje A Ruta Xacobea do mar de Arousa e Ulla, vivencias. A orixe do Camiño de Santiago; se da, así, un paso más en una buena dirección que no es otra que la de mantener viva la idea de camino, y de peregrinación, teniendo en cuenta lo que Santiago el Mayor, con su culto, supuso para tan bello paraje gallego.