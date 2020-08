La sensatez de Galicia

la xunta de galicia, por voz del conselleiro de Sanidade pide al Gobierno reformas legislativas para luchar eficazmente contra la covid 19. Una vez más desde esta comunidad autónoma llega un hálito de sensatez y de saber hacer bien las cosas en esta larga crisis del coronavirus. Porque, no podemos seguir ensayando medidas y disposiciones que provocan restricciones a derechos fundamentales, que en ningún caso el ordenamiento jurídico tolera que se puedan llevar a cabo por una orden o disposición administrativa de una comunidad autónoma. Entre las que figuran establecer “cordones sanitarios” o restringir el derecho de reunión con el fin de evitar contagios. La Xunta propone así hacer cambios normativos que introduzcan medidas suficientes para prevenir la propagación del coronavirus que habiliten restringir temporalmente la movilidad de la población. Así, se sugiere que la legislación permite a las autoridades autonómicas la posibilidad de adoptar medidas generales tales como “cordones sanitarios, o posible confinamiento de la población o la opción de limitar el derecho de reunión.

Solo cabe, de no ser atendida esta sensata solicitud de innovaciones legales, que el presidente de la Xunta solicite al del Gobierno nacional la declaración del estado de alarma para el territorio gallego, como prevé la ley orgánica de 1981, y que el mando de dicho estado excepcional quede delegado en el Gobierno gallego. La legislación estatal y autonómica de medidas especiales en materia de salud en modo alguno habilita ni al Estado ni a las administraciones autonómicas para decretar un confinamiento generalizado de las personas o para suspender el derecho fundamental de reunión. No obstante, se han tomado medidas restrictivas de libertades por parte de algunas comunidades que, tras la preceptiva intervención judicial, no han sido, algunas de ellas, convalidadas por los jueces y tribunales. Tiene razón el conselleiro Vázquez Almuiña cuando aboga por poder disponer de instrumentos jurídicos que no impliquen necesariamente y en todos los casos, tener que acudir al juez para que autorice o ratifique la medida administrativa. Y, lleva aún más razón el responsable de la salud de los gallegos, cuando advierte de que la seguridad jurídica está en riesgo cierto y grave.

Las urgencias de las razones de salud pública no pueden seguir pisoteando el ordenamiento jurídico. Nos jugamos mucho en un Estado de Derecho en el que no todo vale ni de cualquier manera.