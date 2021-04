EL buen uso del protocolo es una fórmula eficaz para evitar conflictos institucionales e, incluso, personales en las reuniones políticas y en los actos públicos oficiales. El mal uso trae, o puede traer, consecuencias graves o ridículas, como aquella de la reunión de Isabel Díaz Ayuso con Pedro Sánchez repleta de banderas. Ahí el protocolo generó carcajadas. En la reciente reunión en Ankara del dictador turco, Erdogan, con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel y la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, a quien marginaron, ha producido indignación. Un sentimiento menor, ya que debería haber generado un conflicto diplomático en toda regla.

La marginación de la presidenta no fue sólo un claro desprecio a la mujer, sino también una afrenta a las instituciones europeas, que no se ha valorado. Dado que Michel se convirtió en cómplice del turco, se ha transmitido la elemental imagen de arrinconamiento de von der Leyen en una acción machista, diplomáticamente aceptable. De este modo las corrientes antifeministas en alza han alcanzado el mayor estatus imaginable sin que nada se rompa en las costuras de Europa.

En una reunión que debería haber sido a tres, la presidenta no tenía silla. Hoy concordamos que, si el tercero hubiera sido un señor, el lugar habría estado adecuadamente previsto. Sin embargo no he escuchado ni una sola voz pidiendo la dimisión de Charles Michel y, mucho menos, la expulsión de Turquía de la comunidad. La Unión Europea, atada por los intereses comerciales, está tolerando a ese país y a otros de la antigua órbita rusa, actuaciones contrarias al espíritu democrático, que debería mover los hilos de la unidad, en una clara evidencia de debilidad y falta de credibilidad política.

El protocolo de la silla inexistente ha colocado a la UE en el pódium de la sumisión ante la intolerancia machista. Una bandera que ondean las fuerzas reaccionarias y fascistas como signo de identidad y que bajo ningún concepto los Estado democráticos, como el nuestro, deberían dejar en el cajón sin fondo de los olvidos interesados. Estará bien ver a nuestras eurodiputadas y eurodiputados encabezando la necesaria confrontación institucional contra la falta de sillas.