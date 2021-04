La sombra del esplín nos amenaza

LA GENTE le ha puesto pasión al aire libre, quiere volver cuanto antes a la naturaleza como los Románticos, si no un paseo por los Alpes, como William Wordsworth, o una noche junto a un lago, como Lord Byron, al menos una escapada rural con desayunos detox. A muchos les vale con una terraza.

Ha vuelto con fuerza la literatura ecologista, que no es un invento nuevo, eso que los ingleses llaman nature writing, porque a la globalidad le gusta etiquetarlo todo en inglés. Dicen que hay gente regresando al campo ante la amenaza del virus, plantarán frutales y hortalizas, pero yo veo mucha movida en la ciudad, que parece tomada por jóvenes de la Europa unida del futuro, como una profecía integradora a golpe de fiestuki y abrazos prohibidos.

Ya sabemos que bajo las aceras no está la playa, que decían los franceses de la revolución del 68: más bien están el metro y las alcantarillas. Ahora, en mayo, sólo se espera la Batalla de Madrid. Hay un elenco numeroso y dicharachero, líderes vertiginosos en redes y micrófonos, anunciando gran refriega, salvo Gabilondo que va de tranqui. Todo sea por ascender al cielo de Madrid, o por asaltarlo. Ayuso, con Toni Cantó en la foto, cree que para el resto todo será una pasión inútil.

Pero los franceses nos han invadido sin esperar a mayo: es esta vez una invasión dulce y políglota, que hay que ver cómo hablan español los tíos, incluso con dos copas. Será muy censurable el tema del bebercio grupal, también llamado turismo de borrachera (alguno se escapará al Prado, donde la belleza también coloca), pero en idiomas, fetén.

Una ley urgente que ahora se quiere enmendar (todo cambia en segundos, la realidad es un río desbocado) anunciaba que las mascarillas se hacían obligatorias en casi todos los supuestos, cuando ya son vestimenta habitual. Parece que el personal no ve la necesidad en los arenales, por ejemplo. Ahora se especula con la rectificación de la rectificación, lo cual siempre está bien si acordamos que, según el dicho, de sabios es rectificar. No hay nada peor en política que la espantosa tozudez de “mantenella y no emendalla”.

Por eso llaman la atención no pocas contradicciones. Es cierto que la pandemia lo descoloca todo, pero el ciudadano, al que se le exige más y más, necesita razones convincentes, no sólo un catálogo de normas. Toda Europa, en realidad, se debate entre las prohibiciones locales (Macron ha cerrado colegios y ha limitado la movilidad en el territorio) y la posibilidad de viajar, sobre todo en avión, entre los estados.

Dicen que es por preservar las fronteras interiores abiertas: uno es un defensor absoluto de las fronteras abiertas. Pero es normal que el personal se pregunte cómo es posible que Madrid, y alguna otra ciudad, se haya convertido en el jardín de las delicias de los franceses, como si celebraran el bicentenario de Baudelaire reescribiendo el oficio de flâneur a muchos kilómetros al sur, tirando más de la priva que de la poesía.

Hay hastío, es verdad, hay esplín. Y no sólo de Madrid, que diría Umbral. A la búsqueda de las certezas en flor, descubrimos el vacío cruel de abril. Se nos solicita una fe inmensa en la política, en las vacunas, en el futuro... Demasiado, quizás. La sombra del esplín nos amenaza, por eso la gente se va de cañas: ese acto melancólico y revolucionario.