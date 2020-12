La soprano Marina Penas con la Banda Municipal

Nueva sesión lírica de la Banda Municipal con su titular Casiano Mouriño Maquieira, en el Auditorio de Galicia- 12´00 h.-, en un programa propicio para la soprano Marina Penas, que viene de dejar excelente impresiones en el pasado Festival de Amigos de la Ópera de Coruña, incorporando con sobrado estilo el rol de la “Cantaora”, de “La verbena de La Paloma”, bajo la dirección de Fernando Briones y compartiendo elenco con Venessa Goikoetxea- “Susana”-; Borja Quiza- “Julián”-; Laura Vila-“Señá Rita”-; Pablo Carballido-“Don Sebastián”-; Carol García- “Casta”-; Luis Cansino-“Don Hilarión”- o Nuria Lorenzo- “Tía Antonia”, entre los principales roles. Por su cuenta, ofreció también un recital dentro de “As novas voces galegas”. Marina comenzó su especialización en canto en el “CSM”, de Vigo, donde consiguió el Grado Superior de Música, en esa especialidad, antes de probar las beneficiosas docencias de Montserrat Caballé, Alicia Nafé, Roberto Acurso y la consolidación de reputados repertoristas, entre los que se encuentran Ricardo Estrada, Manuel Burgueras- un imprescindible de nuestros ciclos-, o Carlos Rodríguez. Actualmente atiende a los dictados de la mezzo Alicia Nafé, en Madrid.

En 2015, ganó la Segunda Mención de Honor a la Excelencia Musical, de la Xunta de Galicia, publicando su primer trabajo discográfico “Cantos da Terra”, En 2017, participó en el ciclo de Novos Talentos Musicais”, que promueve Elina Viksne, que de forma ingrata, ha tenido que suspender la convocatoria del anunciado para este año y que venía ofreciéndose con impagables resultados en el Paraninfo da Universidade. Su presentación oficial la había realizado como “Anna”, del “Nabucco”, de Verdi, en el Teatro Afundación de Vigo. Vendrán posteriormente la “Condesa de Ceprano” y “Giovanna” de “Rigoletto”; “Berta”, de “Il Barbieri di Siviglia” y en en ámbito de las zarzuelas, una de sus querencias, “Rosa”, de “Los claveles”; “Paloma”o de “El barberillo de Lavapiés”. En el espacio sacro, “La Petite Messe Solennelle”, de G.Rossini o la “Misa de la Coronación”, de W.A.Mozart. Fue protagonista del musical “Balansiyyà”, del maestro Rafael Pasqual Vilaplana, ,al que tuvimos la oportunidad de seguirle con nuestra Banda Municipal. Es precisamente la participación en galas con diversas Bandas Municipales del país.

Para la propia Banda Municipal, la obertura de la ópera de Verdi, “Un giorno di regno, ossia Il finto Stanislao””, en arreglo de M. Tamanini, un melodramma giocoso sobre libreto de Felice Romani para el Teatro alla Scala de Milán, estrenado el 5 de septiembre de 1840. De “La leyenda de beso”, de Soutullo y Vert, el “Intermedio”, zarzuela que sin llegar a la altura de “La del Soto del Parral”, prefigura sus mejores virtudes y supone la confirmación del entendimiento entre el compositor y el libretista. Una cuidada orquestación que aprovecha los mejores detalles en pasajes puramente instrumentales como el que se escuchará. Un tercer “Intermedio”, este procedente de “La pícara molinera”, de Pablo Luna”, en arreglo de J.L. Represas. Zarzuela destinada al Teatro Circo, de Zaragoza, y una muestra perfecta de lo que se conoce como zarzuela regionalista, que asume con prestancia los tópicos costumbristas. La inspiración nos lleva a la tradición asturiana y cuyo libreto está basado en un relato de Alfonso Comín, “La Carmona”.

Bizet y como no podía ser menos, “La habanera” de “Carmen”, en transcripción de J.Van der Braak. El canto de la gitana convertido en una de las páginas universales: “L´amour est un oiseaux”, pieza estimada en galas y recitales., De Puccini y de su ópera “Turandot”, “Tu che di gel sei cinta” (A ti que el cielo te circunda), en tratamiento de C.Janssen, aria plena de pasión y de muerta de la diva en escena, en un arrebato suicida. José Serrano presta “Los claveles”, en concreto la romanza de Rosa- arreglo de J.L. Represas-, “Qué te importa que no venga”, introducida por unas notas del fagot junto al oboe. Chapí, con la “Romanza.Carceleras”, de “La hijas de Zebedeo”, pieza musical ajustada a la propia ubicación escénica, para esta zarzuela cómica, sobre libreto de José Estremera, para el Teatro Maravillas, de Madrid. Para rendir al aficionado, dos romanzas de halado por excelencia, y no serán otras que “El tango de Menegilda”, de “La Gran Vía”, lo más granado de la entente Chueca/Valverde, un puro retrato costumbrista con resabios de época o “La canción de Paloma”, de “El barberillo de Lavapiés”, del maestro Barbieri, en arreglo de Casiano Mouriño Maquieira. El cuadro completo, a menos que se añada un bis como detalle final.