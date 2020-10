La soprano Teresa Novoa, en el ciclo dedicado a Concepción Arenal

La soprano Teresa Novoa, acompañada por el pianista Carlos Enrique, ofrecerá el segundo concierto dedicado a la figura de Concepción Arenal, en el Paraninfo da Universidade- 20´30 h.-, con una selección de canciones de Marcial del Adalid, su compañera Fanny Garrido, además de otras de Rudolfo, Baldomitr, Soutullo, J.Montes, J. (Curros) Gómez, Eugenia Osterberger y Andrés Gaos. Teresa Novoa estudió con Pedro Lavirgen, ampliando posteriormente con Montserrat Caballé, Jaume Aragall, Ileana Cotrubas y Danielle Ferro, en la Academia Chigiana de Siena, durante dos años. También en piano con Félix Lavilla y Miguel Zanetti. Entre los primeros trabajos, interpretó “Cantos de amor y guerra”, de J. Rodrigo en el Teatro Monumental, dirigida por Enrique García Asensio, con la “O, de RTVE”, que sería grabado en lo que fue un homenaje al maestro y que recibió el Premio Nacional de Música, de 2001. Con larga trayectoria tanto en ópera como en zarzuela, cuenta en su haber con producciones como “La bruja”, “La Dolores”, “Die Zauberflöte”, “Die Walküre”, “La presumida” y, en el campo del oratorio, la “Misa en Do m.” y el motete “Exultate Jubilate”, de W.A. Mozart, o los “Stabat Mater”, de Pergolesi y Luigi Boccherini y la “Pequeña Misa Solemne”, de Gioachino Rossini. Actuó en las salas y teatros de primer orden, desde el Teatro de la Zarzuela, al Arriaga, de Bilbao; Campoamor, de Oviedo y Cervantes de Málaga o el Palau de la Música, de Valencia. También fuera de España, dejó constancia de su presencia, comenzando por el “Festival Don Quichotte”, de París. En sus trabajos para el disco, destacan zarzuelas y en especial antologías, o “Romanzas y dúos de zarzuela, con J.A. Campo

Andrés Gaos, en una serie de sus personales canciones: “Ay, mi amor”, a la que tuvo en menor consideración y que por su planteamiento poético, el confiere un encanto popular del mejor gusto, por lo que recibió una aceptación inmediata; “Vidalita”, con detalles tomados de la tierra de acogida y que fue editada por la productora “Arista”, en 1922. Es la vidalita una forma de canción popular argentina, con aire moderado, lleno de naturalidad y encanto. “La silenciosa”, en forma de romanza, fue una de las tres junto a “Fleurs d´amour” y “Ay, mi amor”, que posteriormente acabaría orquestando el maestro Joam Trilho, con la voz de Laura Alonso y la “O. Sinfónica de Galicia”, dirigida por Víctor Pablo Pérez, en un concierto celebrado en A Coruña, el 5 de diciembre de 2008.

Juan Montes con “Doce sono”, un poema de Rosalía de Castro, una de sus típicas baladas que destaca junto a “Negra sombra”, sobre el poemario “Follas novas”, merecedoras de un premio organizado en Pontevedra, por la “Sociedad Económica de Amigos del País”. En esa línea, vendrán consideraciones como la obtenida en el “Certamen de la Exposición Regional de León” , con otros dos premios por el “Himno” y la “Barcarola”, que se confirmará inmediatamente en Bilbao con otras dos canciones en el Certamen de Honor”. Estamos a la altura de 1893, y Montes era un músico muy valorado por su labor como compositor y director del “Orfeón Gallego”, que llevaría en largas giras por el país.

J.Baldomir, también en su afecto a Rosalía, con “A un batido” “Mayo longo”, “querom´ire” y “¿Porqué?”, las melodía en su lengua, suponen la parte sustancial de su obra. Autor de más de medio centenar de ellas, solo son accesibles trece de ellas, nueve publicadas en A Coruña, por el respetable Canuto Berea, y cuatro que se conservan manuscritas en la “Real Academia Galega”. Un número incierto de ellas, acabaron en las manos de los herederos de Rogelio Groba, conservándose en colección privada. Siguiendo el modelo de Marcial del Adalid, a quien tuvo la oportunidad de conocer íntimamente, a través de Marcial de Torres, se acerca al estilo de la “mélodie” francesa, asimilándola a su propio criterio.

Reveriano Soutullo, tan apreciado por sus impagables zarzuelas, apunta a “Primadeira” y “Veira do mar”, el autor de “La del Soto del Parral”, “Doña Francisquita” o “La leyenda del beso”, es un caudal inagotable en cuanta gala lírica salga al paso, al margen de las producciones zarzuelísticas de temporada, en las que con frecuencia, se disfruta de alguna de sus delicias. El canto popular sin rebuscamiento, está presente en su quehacer y en la frescura con la que nos participa lo más genuino de su ingenio. Ese canto popular que invita al tarareo de sus más floridas romanzas y otras canciones se puedan descubrir, gracias a una vena lírica de un compositor que sus primeras bazas, las descubrió de niño con su padre, director de la Banda de Redondela. Excelentes fundamentos para ese futuro de gran prestigio.

Eugenia Osterberger, “A compositora galega da Belle Époque”, como magníficamente la definen Beatriz López-Suevos, Susana de Lorenzo y Rosario Martínez Martínez, tendrá “Falas de nai”, subtitulada “Melodía gallega”. Para las citadas “está inspirada nun poema do Marqués de Figueroa. A partitura consta de tres páxinas e portada e está editada pola editorial madrileña “Sociedad Anónima Casa Dositeo”, en 1913. A portada e cor está ilustrada co busto dunha moza vestida co traxe rexional galega, obra do ilustrador L.Brunet. A peza- de maior proxección que outras fora de Galicia, a causa de que a firma editorial era daquela dominante no comercio musical madrileño- está dedicada á Sta Dora Castillo, irmá da célebre pianista coruñesa Pilar Castillo”.

Marcial del Adalid a medias con Fanny Garrido, en la dos últimas piezas, ofrece “Adiós meu meniño,adiós”, “A Noite de San Xoan” y “Bágoas e sonos”. “Inés e Bianca”, es una ópera a la espera de un mejor momento, al igual de la zarzuela “Pedro Madruga”. En su catálogo, ha conseguido excelente trato la colección de “mélodies” , para voz y piano, recompuestas con modificaciones, pero idéntica aceptación merecen los “24 cantares viejos y nuevos de Galicia”. La experiencia de componer en distintos idiomas, le permitió abordar los estilos más diferenciados. Su compañera Fanny Garrido, una excelente traductora, fue siempre su fiel apoyo, en particular en el cuidado del sentido de la prosodia, que se reflejará en las propias canciones.