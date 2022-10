La soprano Vanessa Goikoetxea, con la “OSG” en el Teatro Rosalía Castro

Concierto de la soprano Vanessa Goikoetxea, en el Teatro Rosalía Castro con la “OSG” dirigida por Miguel Ortega- mañana a las 19´00 h.-, una voz que recuperamos de la temporada pasada, cuando la tuvimos como “Nedda”, la sufrida compañera de “Cannio”, de “O Pagliacci” de Ruggero Leoncavallo y que consumó su valor artístico en el aria “Qual fiamma avea nel guardo”, en una de las producciones operísticas, que también incluyó “I Puritani” de Vincenzo Bellini y como excelencia menos común, “Partenope”, de Georg Friedrich Händel, de “Les Ars Florissants”, dirigida por el insigne Wiiliam Christie, en colaboración de estilismos debida a Paul Agnew, y con la grata noticia de la colaboración de cantantes de nuestro entorno como la soprano Ana Vieira Leite- “Parténope”- y el contratenor Alberto Miguélez Rouco- “Armindo”, integrados en el proyecto que a nivel internacional, propone el propio William Christie, en el mantenimiento de una escuela de formación dentro de los estilos que definen su sello de identidad.

Vanessa Goikoetxea, había dejado una excelente impresión gracias a sus recurso interpretativos por los recursos canoros, en una soprano de soberbias dotes interpretativas en lo vocal, para confirmarse en los dominios de un rol tan sufrido como exigente. Compañeros entonces, fueron Alejandro Roy, el tenor en la piel d “Canio”, jefe de la banda de comediantes; el barítono Zeljko Lucic, un “Tonio”, muy en su papel; el tenor Enrique Alberto Martínez- como “Beppe”, el comediante y el barítono César San Martín, como el asilvestrado “Silvio”. Una producción procedente del Teatro Lírico Nacional de la Zarzuela, con dirección musical del siempre fiable J. Miguel Pérez Sierra y la participación necesaria del “Coro Gaos”, de Fernando Briones. También como producción escénica firmada por Ignacio García, sobre un trabajo de Ángel Coso Marín y Juan Sanz Ballesteros.

Vanessa Goikoetxea, estudió en el Conservatorio Bartolomé Ertzilla, de Durango, antes de continuar el en Centro Juan Crisóstomo Arriaga de Bilbao, y en la Escuela Superior de Canto de Madrid, asistiendo a las aulas de Montserrat Caballé, Roberto Scandiuzzi, Edith Wiens, Miguel Zanetti- como repertorista-, o Anna Luisa Chova. Además de esta formación en el ámbito operístico, es igualmente una dotada acordeonista. Fue dirigida por maestros como Fabio Luisi, Matteo Beltrami, P.Giorgio Morandi, Carlo Montanaro, Patrick Fournillier, Diego Fasolis o Sir Andrew Davis. Estuvo integrada en 2011, en la Semperoper Dresden, en donde asumió roles como “Alcina” , de Händel; “Musetta”- “La Bohème” pucciniana; “Rachel” de “La Juive”; “Hanna Glawari”, de la opereta “La viuda alegre” o “Vixen”, de “La zorrita astuta”, de Janacek.

En 2013, participó en la “Rusalka” – primera “Ninfa”-de Antonin Dvorak, en el Gran Teatre de Liceu, de Barcelona, al que volverá temporadas después para “Donna Anna” de “Don Giovanni”, continuando en la “ABAO” con “La Bohème”. No menor importancia tendrá su protagonismo en los estilos rococó de Luigi Boccherini, en ese caso por “La Clementina”, gracejo de estilos que hábilmente había tramado un especialista como Andrea Marcon, compartido con Beatriz Díaz, Carmen Romeu y Carol García, excelente juego de equívocos cortesanos, mano a mano con Xavier Capdet y Manuel Galiana. Fue galardonada con el Premio Deborah Voigt- Vero Beach Foundation Marcello Giordani (USA). Con la Ópera de Limoges, obtuvo un éxito de gran consideración, por la ópera “Goyescas”, de Enric Granados, en una producción en la que también se ofrecieron las “Goyescas” pianísticas, interpretadas por François Heisser. En el campo del oratorio y para el teatro Euskalduna, reservó en Deutches Requiem”, de Johannes Brahms, con la “Coral Andra Mari”, la “Orquesta Sinfónica de Euzkadi, dirigido por Josep Caballé.

En el espacio de “Lírica Inclusiva”, será turno para el día 14, de Lis Teuntor, la “Clotilde”, asistente de “Norma”, en las funciones del pasado mes de septiembre, quien ofrecerá una sesión en el Centro Cívico Os Mallos- 19´00 h.-, a la que seguirá Lucia Iglesias en el Centro Cívico Labañou, el día 21 y Héctor Rodríguez , en el Centro Cívico Montealto, el día 28. En medio, queda la proyección de la ópera “Halka”, de Stanislaw Moniuszko, el día 17, en el Auditorio de la Sede Afundación- 19´00 h-, y para cerrar el mes, en esa sede, la proyección de la ópera “The Snow Maiden”, de Nikólai Rimski-Korsakov.

Un programa repartido entre sus querencias puccinianas, a las que dedicará en su integridad, la segunda parte, a la que precede una primera que resultarán una pura delicia para el aficionado, comenzando con el aria embriagadora de “Rusalka”, de Antonin Dvorak, una de esas piezas musicales que no dejan de tentar a las sopranos de sobrados recursos en sus delicadezas expresivas, “Canto a la luna”, una perfecta tarjeta de visita como presentación, para seguir con otra aria de Piotr Illich Tchaikovski, relumbrante en su melodismo, de una de sus óperas que merece mejor suerte de la que recibe frecuentemente, el arioso de la protagonista “Iolanta”, para ceder el protagonismo a la “canción triste nº 2, del Op. 40”- con Miquel Ortega al piano. Parecida opinión inspira Erich Wolfgang Korngold, compositor huido de la Alemania de los años turbios, como muchos de sus colegas, que acabarían dejando impronta en el mundo del cine, como es bien sabido. Su ópera “Die tote Stadt” (La ciudad muerta), consiguió sobrevivir y actualmente es uno de los títulos que goza de excelente salud, por sus frecuentes apariciones en las programaciones de temporada. De la misma, la página por excelencia, que no es otra que “Marietta´s Lied” (La canción de Marietta), y para redondear esta primera parte, un pleno para Vanessa, con otra de esas muestras que tomamos de nuevo de P.Illich Tchakovski, la seductora escena de la carta de la ópera “Eugene Oneguin”.

Puccini para no ser menos, en una selección de cinco piezas, entre las que destacará como puente “Foglio d´album”, en interpretación pianística de Miquel Ortega, comenzando con “La Bohème”, destilado del mejor ideario del compositor y que para ejemplo, una de esas eternas que siempre entusiasman al aficionado, “Si, mi chiamano Mimi”, a la que continuará otra de las excelencias del “Trittico”, la más edulcorada del mismo “Suor Angelica” y para subir el climax del estado emocional, el aria “Senza Mamma”, aquel tríptico que romperá amarras en “Gianni Schichi”. Para no ser menos, el Puccini de “Tosca”, crueldad en su verismo crudo y una ópera que no faltó en las programaciones de “Amigos de la Opera de A Coruña”. “Vissi d´arte”, la súplica de la protagonista en el segundo acto, lamento descarnado en preparación a “E lucevan le stelle”. “Madama Butterfly”, aquella ópera nacida del relato de Pierre Loti, “Madame Chrysanthème”, con estreno en el Teatro alla Scala en 1904, y recibida con malas formas, antes de convertirse en lo que ya sabemos, nos aguarda para la conclusión con “Un bel di vedremo”.