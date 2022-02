¿La sucesión de Feijóo?

POLÍTICA. Cuando Alberto Núñez Feijóo habla de tomar decisiones, empezando por él mismo, no debería referirse a su más que probable salto a la política nacional. Es evidente que esa resolución está tomada (algunos titulares no se publican sin el níhil obstat del inquilino de Monte Pío) y que solo es cuestión de un encaje que pasa por la aclamación popular; don Alberto, a sus 60 años y con cuatro mayorías absolutas, no está para confrontar con nadie dentro del PP. Es la línea roja que va a marcar.

Superado ese escollo se le presenta otra decisión complicada: la sucesión en Galicia, tema que no es menor y que puede generar más de un problema. Hasta la fecha Feijóo no se planteó esa posibilidad. Todo el mundo mira hacia sus dos vicepresidentes, donde Alfonso Rueda, eterno delfín, parece llevar la delantera: cada vez tiene más visibilidad gracias al Xacobeo y él se está encargando de repartir muchos fondos. Es una ventaja ante un Francisco Conde que ha visto como menguaba su posición.

Dicen en Madrid que hay una tercera vía, la de Diego Calvo, que cuenta con el respaldo del aparato del PSdeG (el clan de los de Ferrol), pero conociendo a Feijóo nada está escrito. Y que nadie olvide a Manuel Baltar, político en alza desde hace mucho tiempo y acostumbrado a pescar en ríos revueltos. antón trabanca