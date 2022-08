¿La suerte pasa de largo? Depende cómo se mire...

No todo confluye en Compostela ni por su catedral han pasado los mejores artistas y compositores, ni los más señeros de la península ni de otros puntos del orbe. Unos fueron rechazados. Otros, buscados expresamente, no quisieron venir a este confín lejano.

Les presento a uno del que no alcanzo a saber bien la razón por la que triunfó en la corte madrileña y portuguesa, yéndose a Las Palmas, sin asentarse en Santiago.

Se trata de José Palomino Quintana (Madrid, 1753-Las Palmas, 1810). Su nombre no figura entre los grandes y, sin embargo, cuanto más se conocen sus habilidades más se le valora por su inequívoca aportación al cambio estético del clasicismo al romanticismo.

Era hijo de Antonia de la Quintana y Francisco Mariano, natural de Zaragoza y primer violín de la corte madrileña. Ahí, José se formó con los mejores músicos de su tiempo sobresaliendo ya desde niño. Con 15 años fue admitido como violín primero de la Real Capilla.

Sus primeras obras estrenadas con éxito fueron piezas profanas: tonadillas escénicas, un género musical muy aplaudido entonces.

Durante 34 años fue violinista de cámara de la corte portuguesa (1774-1808). Tras la invasión de los franceses, se fue bien lejos: a Las Palmas de Gran Canaria. A petición del Cabildo catedralicio organizó la orquesta del templo y compuso numerosas obras, mayoritariamente sacras. Una enfermedad desconocida que le aquejaba, le llevó a la muerte en 1810.

De su notoriedad en Madrid y de sus gestas en Portugal y Canarias han dado cuenta otros, sin mencionar que también Compostela estuvo en su punto de mira. A esa etapa, de apenas nueve meses, para dar testimonio de sus anhelos: asentarse en Santiago.

En febrero de 1798 envió su primera misiva suplicatoria desde Lisboa. El Cabildo compostelano no puso reparos, pero sí que tomó las medidas oportunas: que se estudiase el caso, se buscasen informes y vieran sus condiciones, pues pretendía entre 8 y 9 mil reales y el sufragio de los viajes.

En marzo se acordó que si quiere concurrir a ser oído se le abonarán los gastos en la conformidad que los solicita, advirtiéndole al mismo tiempo que aun en el caso que guste y se le admita, el Cabildo no le dará más de ocho mil reales, o cuando más nueve mil.

Quizás no fuese la respuesta que él esperaba. Aun así, en septiembre volvió a intentarlo, subiendo el caché a 12 mil reales. El Cabildo no cede. Le contesta: guarde lo acordado antes de ahora a su pretensión.

En Portugal seguía trabajando su hermano Pedro igualmente violinista y su yerno Manuel Núñez (instrumentista de violonchelo y viola) y Joaquín, hermano de Manuel.

Al huir de los franceses, recalaron en Las Palmas. José, a petición del Cabildo canario, en -y por- poco tiempo reactivó su capilla catedralicia contando con su parentela dedicada a la música. Una enfermedad desconocida que le aquejaba hacía tiempo, le llevó a la muerte en 1810.

La admiración por Palomino se mantuvo en Las Palmas hasta entrado el S. XX. En el archivo de su catedral están sus obras, algunas compuestas en Lisboa. Otras pasaron a archivos civiles y privados por ser piezas que alegraban la vida social canaria.

Es relevante su proyecto de reforma de la capilla de música de la catedral, que llevaba 30 años a la deriva.

Lo tituló: Plan de reforma para el mejoramiento de la capilla de música de esta santa iglesia, etc.” por D. José Palomino. Canaria y febrero 23 de 1809. Describe las sonoridades de cada instrumento y propone como remplazarlas u omitirlas adaptándose a las nuevas modas. Conocía lo que agradaba a aristócratas y a las clases populares y lo que se hacía en Europa.

Con realismo hace constar el antes y después de su proyecto y concluye: Solo añado que yo no puedo hacer imposibles y que mis deseos son que V. I. tenga la mejor capilla de Europa para el culto divino con el menor gasto que sea posible: pero, faltando lo que es absolutamente indispensable, podrá andar una máquina, pero imperfectamente, sin que el autor lo pueda evitar.

Allá donde fue Palomino dejó huella. Tampoco yo puedo hacer imposibles, así que como él solo añado que en Las Palmas la actividad musical se asentó en las academias musicales y en la orquesta reactivada, germen de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas (1845).

A Santiago no llegó ni él ni ninguna de sus obras. Pero, por entonces, aquí estuvo Melchor López, formado también en la corte madrileña y posible amigo suyo. Aquí se hizo y estudió buena música, aunque la diversión de la sociedad compostelana corrió por otros cauces.

Escuchen el Concerto o sia Quintetto per Cembalo o Piano Forte con due Violini, Violetta e Basso da Giuseppe Palomino (1785), compuesto en plena juventud. Suena entre Haydn y Boccherini (clasicismo europeo con tintes hispanos) y no comparen con M. López, pues no es lo acertado.

Dice el refrán: dos gallos en el mismo corral cantan mucho y cantan desigual. Así que, nada que envidiar.