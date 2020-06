La Universidad tras la pandemia

LAS universidades gallegas reaccionaron ante el inesperado escenario provocado por la pandemia, orientando en tiempo récord recursos y conocimiento a numerosas investigaciones sobre la nueva enfermedad, atendiendo ininterrumpidamente a la formación de los estudiantes, y buscando fórmulas que evitaran daños mayores en circunstancias adversas. Hay evidencias suficientes de lo que se hizo y se sigue haciendo al respecto

Estudiantes, profesores, investigadores, personal de administración y servicios se unieron con un objetivo común, llegándose incluso a facilitar que estudiantes de postgrado obtuvieran su prestigioso título de Doctor, mediante la defensa de sus tesis por vía telemática. Fíjense que en la USC se han defendido telemáticamente durante la pandemia más de una decena de tesis doctorales, muchas con Mención Internacional, gracias a la diligencia del equipo de la Escuela de Doctorado Internacional liderado por su director, el profesor Pablo Taboada Antelo.

Ahora bien, que las universidades públicas hayan sabido responder ante la sociedad durante el período de confinamiento, no se puede aprovechar para, de repente, ensalzar las competencias digitales en detrimento de la atención personalizada y la formación integral que hasta ahora se valoraba e incentivaba. No es ni ético que, en medio de una situación dramática, se intenten promover reformas no consensuadas que afectan a la educación y el futuro de nuestros estudiantes. Y triste es que los políticos lo han intentado, porque mientras nosotros sacábamos adelante nuestro trabajo y atendíamos nuestras obligaciones llegaron a proponer primero una reforma universitaria desde el Gobierno central y, posteriormente, se trasladó un borrador para la transformación hacia una supuesta docencia innovadora del sistema universitario gallego. Afortunadamente, ambas propuestas han sido retiradas, ante la oposición de la comunidad universitaria que veía cómo se aprovechaban circunstancias excepcionales para llevar a cabo reformas sin fundamento ni consenso académico. No estuvieron las autoridades políticas tan raudas y veloces a la hora de apoyarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje telemático durante el confinamiento; y el personal universitario, como se ha dicho, ejerció su responsabilidad y saber hacer, y continuó atendiendo a sus tareas docentes, investigadoras y de gestión.

Ahora que nos aproximamos al final del actual curso académico, tomamos medidas de cara al próximo otoño, considerando la posibilidad de un primer cuatrimestre en el que, ante un rebrote de la pandemia, debamos volver a la atención telemática. Son respuestas puntuales ante circunstancias excepcionales, que no se pueden aprovechar para tergiversar o alterar el carácter presencial de las universidades públicas gallegas, la formación íntegra en competencias que proporcionan, o la experiencia formativa vital, humana y comunitaria que conlleva la vida universitaria.