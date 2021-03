La vacuna marca el paso al PIB

HACE tiempo que sabemos que la variable crucial para la recuperación económica y social es la vacuna y todo el proceso que lleva consigo. Pero esa piedra angular avanza a trompicones, no tanto por las dudas sobre su capacidad de inmunización, como por la gestión en su distribución. Y con ese panorama, el comercio mundial crece, pero no mucho, el consumo va al trán trán en el mejor de los casos, el empleo sufre como nunca y el ahorro acumulado permanece a la expectativa.

Si queremos que la economía arranque de modo significativo, el ritmo de vacunación deberá asimilarse, al menos, al del Reino Unido. Si no lo hacemos, llegará diciembre de 2022 y estaremos no mal, sino peor. Por lo tanto, y de acuerdo con las solventes opiniones técnicas del Banco de España, las cosas han ido peor de lo previsto en enero y febrero, marzo está por ver y el plan de relanzamiento next generation EU, va con retraso.

La intensa incertidumbre que caracteriza la crisis pandémica, se ha aliviado ligeramente en Europa con la llegada de las vacunas, pero los problemas continúan. Quizá el rostro más oscuro de la situación lo muestre el mercado de trabajo, con una tasa prevista que supera el 17 por ciento para este año, aunque habrá que estar también a lo que ocurra con los ERTE.

Como suele ser costumbre, habrá quien acuse al mensajero, pero el Banco de España tiene anchas las espaldas, porque, además –y por desgracia–, predecir lo que va a ocurrir en los próximos meses, con algunas variables, no resulta muy difícil, salvo milagros improbables, y ese es el caso del desempleo.

Tenemos una estructura productiva muy sesgada del lado de los sectores más tocados por la pandemia y nos está tardando una política expansiva sin tapujos, ya que lo que está en juego no sólo es el bienestar, sino también la paz social. Aunque, de todos modos, probablemente la mejor política económica en estos momentos sea una eficiente política sanitaria, centrada en la vacunación, como ha sostenido el servicio de estudios del BBVA. Ello llevaría a flexibilizar las restricciones a la actividad y a la movilidad.

Cosa distinta es observar la geopolítica de la vacunación, que nos envía el mensaje de que el mundo volverá a ser seguro sólo si la vacunación es global. Todo indica que la ciencia ha hecho su trabajo, a la política le queda el completarlo.