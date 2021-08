La vergüenza afgana y otras

PIENSO muchas veces como en un organismo como el Pentágono,en donde trabajan más de 20 mil personas, pienso que puede haber como mínimo un número de 200 personas que deben ser auténticos cerebritos. Digo en materias de Historia, Geografía, Sociología, Antropología, Geoestrategia, Psicólogía, Historia, etc. en que cuando se toma la decisión de una guerra o un ataque, se haga después de un estudio o informe de personas informadas en estas materias, esto es lo que pienso que debía de haber, pero parece ser que eso no existe.

Me voy a referir a dos hechos muy graves ocurridos ambos en el año 1979. El primero de ellos corresponde a Febrero de ese año, con la marcha del Sha Mohamed Reza Palevi y la llegada de Ayatolat Jomeini. Era este país un aliado importante de Estados Unidos, y han permitido que abandonase su país y que se apoderase de este un personaje siniestro y llevase el país a la Edad Media. Estados Unidos debía de saber sobradamente que la llegada del Islamismo Radical lo que iba a traer consigo y lo ha traído, y no dejar caer al Sha Palevi.

Pasa de ser un país amigo y aliado a ser todo lo contrario. Pasa además por la vergüenza de que su embajada ha sido asaltada violentamente y ocupada durante 16 meses, hasta conseguir su desalojo con un vergonzoso acuerdo. Presidía USA el presidente Carter, que permite todo esto hasta que en noviembre de 1980 pierde las elecciones y da paso a la llegada de Ronald Reagan,y la política exterior de este país da un cambio radical pero el daño a Irán y la vergüenza a USA ya se habían cometido y con muy difícil arreglo.

El otro hecho mas reciente es el caso de Afganistán. En este país ha tenido España allí tropas, con un mandato internacional, que nos ha causado muertes de nuestros soldados, sin olvidarme claro está del mas que vergonzoso accidente en Trebisonda-Turquia de ese avión en mal estado que nos causa 70 muertos. Hubo también mas muertes de otros países, sin olvidarme también de los miles de millones de dólares gastados como se ha podido ver de forma inútil y vergonzosa la vista de todo el mundo. Dejan el país peor que en 1979.

Entonces Estados Unidos comete el error de ayudar a los Talibanes contra Rusia. Craso Error. Hubiese sido mejor llegar a un acuerdo secreto con Rusia y dejar que esta se adueñase de aquel territorio. Pasados los años podía pasar a ser una república rusa más del Asia Central, pero no, se ayuda a los que iban a ser sus enemigos posteriores. Pero no termina el error ahí, se le boicotean a Rusia las olimpiadas de Moscú de 1980, y por si eso no llega se le niega un envío de trigo a Rusia. Todo ello bajo del gobierno de Carter.

Después de todas estas narraciones de continuados errores, me pregunto si hubiese en ese Pentágono personal con esas titulaciones citadas al principio, pienso que todo esto no hubiese ocurrido, pues a la hora de tomar decisiones de esa importancia, con informes serios y rigurosos de estos técnicos no se hubiesen cometidos estos errores de tanta trascendencia y vergüenza. Pero pienso que en USA, la importante industria de armamento debe de mandar mucho, algo que lo dio a entender en 1961 el presidente Eisinhower cuando manifestaba, al dejar la Casa Blanca, que no sabía quién era ese gran poder que estaba por encima de él.