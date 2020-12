AHORA, mientras caemos hacia una Navidad sin red, los informadores mezclan las cifras del desánimo con las de la alegría. Las primeras son las del repunte y la curva que no se doma. Las segundas, las de la vacuna.

El virus no se amilana fácilmente, alentado por los grupos y los desmascarillados, que no quieren contemplar embozados el lucerío de Nadal. Pero son minoría: yo veo al personal cumpliendo, lo que sucede es que es muy difícil todo esto. Illa ha salido, con su cara compungida, quizás cansado de traer a todas horas mensajes de contención y cierre, para decir que si la Navidad se desmanda vamos a tener una cuesta de enero de contagios y de muertes. No hay medias tintas: por ahí hay anuncios que lo ponen crudo, que hablan de que un mal paso puede matar a amigos y mayores. El lenguaje es feroz para que la peña se entere. Me recuerdan los anuncios esos de la DGT.

Justo en vísperas de la lotería, aquí todos jugamos a que no nos toque el bicho. De los bombos se habla poco, y de todo lo demás, lo justo. No hay mucho ánimo, o sea. Las cifras, que caen cada día como una granizada de impresión, empiezan a empeorar un poco, pero es un fenómeno paneuropeo. Hemos visto a Merkel casi llorar, suplicar un freno a los contactos, y eso en la Alemania que no se desvía de la norma y que, en teoría, iba bien. Otro tanto, Suecia: ahora se sabe que también se equivocaron. Los muertos diarios son muchos. Alguien dijo ayer que es como si se estrellara un avión diario, como poco. Una vez más, la imaginería cruda, porque en las calles iluminadas no se ven los muertos que van deprisa. Los números del telediario asustan, pero llega un momento que ya no se escucha casi nada, porque el ser humano se adapta a todo y más a la letanía de las pantallas. Es difícil poner la vida entre paréntesis. Hay esa sensación inevitable de volver a ser frágiles otra vez, cuando nos creíamos ganando el futuro, dominando la naturaleza y lo que hiciera falta. No sé si aprenderemos una lección de humildad, quizás olvidaremos todo, como hace el cerebro con lo malo: la vida es corta, la felicidad efímera y el dolor, en cambio, parece perenne. No falta quien cree que después de esto vendrá el Renacimiento. En las televisiones escucho a los que piden que celebremos la Navidad en junio. Lo dicen en serio, no es metáfora. Yo soy de nevadas, pero vale, de acuerdo, no pasa nada si hay que hacer una excepción. La televisión va a dar la Navidad, que es donde más se nota. Las campanadas a medianoche sonarán como un eco lejano de despedida al año que nos hizo la vida imposible. Algo hay que celebrar: estar aquí para contarlo.

En Estados Unidos, en el Reino Unido, se mueven los camiones de la Pfizer. Ahí van las vacunas, nos dicen. Con mucho frío para conservarlas. Vemos los planos de los primeros vacunados, conocemos sus nombres. Aquí va a llegar en Reyes, como si fuera un guiño al calendario. Margarita del Val dice a Ferreras que ya está habiendo mucha literatura científica, que el esfuerzo es enorme y merece grandes elogios. Los camiones llevan vacunas por toneladas, pero aún estamos empezando. También avisa: no es un arreglo rápido. Habrá que aguantar hasta la inmunidad de rebaño. Nunca quisimos tanto formar parte de él.