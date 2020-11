“La vida es un caos”

AHÍTOS de tantos datos, la gente se echa a las pantallas a ver otras movidas, como el fútbol o la subida a Ézaro, que mola. Hay que desengancharse de la realidad, pero tampoco nos pasemos. Ella, la realidad, es terca como una mula.

Hablo con Andrés Pascual, que quiere traernos alegría y cosa buena, como otros expertos en mindfulness, perdón por el palabro. Las veces que me lo he encontrado me habla de los lugares más hermosos del mundo, del equilibrio natural que hay que lograr, y viendo ahora el panorama pienso que estamos muy lejos de todo eso. Ha escrito Incertidumbre positiva (Espasa), valga el oxímoron. Según él, la incertidumbre no es mala, sino que se trata del motor mismo de la vida. Avanzamos, nos esforzamos, precisamente porque no sabemos lo que vendrá. Quizás sea un truco previsto por la naturaleza: la incertidumbre es no saber nada del mañana, pero, a pesar de eso, hay que planear algunas cosas. “La vida siempre fue un caos”, me dice.

Pienso en eso, en la incertidumbre, mientras escucho la epidemia que avanza en los informativos, y, al tiempo, mientras me preparo para la noche americana. Lo digo así, como si fuera un show, porque en gran medida lo es. El espectáculo mediático está servido y Trump está dispuesto a utilizar sus dotes televisivas, una de sus especialidades. Mucha gente no se lo quiere perder, aunque se adentre en la madrugada. Es mejor que los Oscar, me dicen por aquí. Y hacemos espectáculo de todo, es muy cierto, y más si hay gran suspense, confusión, incertidumbre. Se me aparece de nuevo Andrés Pascual, que cree que hay que destruir algunas certezas, como si empezáramos de cero. “Los factores emocionales son más importantes que los tangibles”, escribe, aunque con la economía en caída libre habría que pensárselo. Lo cierto es que los políticos quieren vender seguridad, eso en todo el mundo. Saben que nada es absolutamente seguro, pero el caso es convencernos de ello. Los países ricos, por supuesto, quieren ser aún más seguros: tienen cosas que proteger. La incertidumbre positiva parece ir en contra de lo que marcan los cánones modernos, con medio mundo alucinado porque ha descubierto lo que puede hacer un virus minúsculo, sin contar con lo que hacemos nosotros mismos al planeta, y cosas por el estilo.

En las últimas horas ha aumentado la gente que cree que la distancia entre Trump y Biden es tan exigua que el espectáculo, la batalla, incluso una vez finalizado el escrutinio, está servida. Tanta acción debería ser relajante, pero lo cierto es que, a pesar de las recomendaciones de Andrés Pascual, el mundo parece estar comido por el estrés, que ya se cuela en todos los ámbitos. No estoy muy seguro de que esta peligrosa deriva del planeta vaya a cambiar, pase lo que pase con la presidencia de los Estados Unidos. Tenemos que aceptar la incertidumbre, pero para sacar lo mejor de ella. No para conformarnos con lo peor. “Panta rei”, decía Heráclito. Todo fluye. Es cierto, pero es bueno que sea suavemente, no como un río desbocado. En lugar de fundirnos con el paisaje, estamos especializándonos en muros y diques. “No hay felicidad si tenemos intolerancia a la incertidumbre”, me dice Pascual. “El mundo parece ahora más impredecible, pero siempre lo ha sido”.