La violinista Ellinor D´Mellon, con el “Concierto nº 1, Op. 26”, de Max Bruch/ El trompetista Esteban Batallán, con la Banda Municipal.

Concierto de la “RFG” dirigida por Maximino Zumalave en el Auditorio de Galicia-20´30 h.-, destacando como solista Ellinor D´Mellon, en el “Concierto nº 1, en So. M. Op. 26”, de Max Bruch, para completar con la “Sinfonía En Si m. D. 759 (Inacabada)”,de F.Schubert, contando con la sesión “Conversando con..19´45”, en la estará el propio director, antes de la visita de mañana al “Teatro Afundación”, de Vigo. Ellinor D´Mellon, vuelve a estar con nosotros tras su visita en octubre del pasado curso, en la que nos ofreció el “Concierto para violín en Re M. Op. 77”, de Johannes Brahms, una ostensible afinidad por escuela y estilo con respecto a ambas obras. Fue el director de entonces Michael Jurowski, en una sesión que resultó un monográfico del hamburgués, que incluía la “Sinfonía nº1, en Do m. Op. 68”. Ellinor destacó pronto como talento pudiendo disfrutar de maestros en la dirección como Zubin Mehta, Vladimir Spivakov, Zhakar Bron o Jaime Martín, actuando en lsalas de primera linea, desde el Concertgebouw, de Amsterdam; el Baltic Hall, de Gdanks; la Tonhalle, de Zurich; o la Sala Verdi de Milán. También en festivales de rango: Verbier, Gstaad, Schlesswig- Holstein y Interlaken Classics

Compartió con Ann Sophie Mutter, el “Concierto doble “, de J.S. Bach, dirigido por J.Martín, con la “Gävle S.O.”, con la que repetiría con el “Concierto para violín” de Brahms, obra que parece de su agrado, ya que la incorporará con frecuencia en otras galas. Desde 2011, estudió en la Escuela Superior de Música Reina Sofía, teniendo como profesora a Zakhar Bron, gracias a las becas concedidas por las fundaciones Helena Revoredo y Albéniz. Desde 2013, forma parte de la Academia Zahhar, una atención principal de su maestra. Entre los éxitos recientes, aparece un Primer Premio del Concurso Internacional “Debut Berlin” (2017, Filharmónica de Berlín) y un Primer Premio a la mejor intérprete de una Pieza de Música Rusa Contemporánea”, del “VIII Concurso Int. Novosibirsk” y el “Premio Virtuoso” del “Segundo Concurso Int. de Manhattan”, además de un Primero del ”Internacional de Wieniawaski”, de Polonia. Dispone de un violín “Giovanni Baptista Guadanini 1743”, cedido por un donante anónimo.

Max Bruch en la obra concertante mejor considerada, perteneciente al año 1866, ejemplo de una tradición asimilada recibida de sus maestros Hiller y Reinecke, y que se aferra a conciencia en una romanticismo sin tregua, a las puertas de importantes cambios que no llegará a compartir, a consecuencia de unos planteamientos estéticos plenamente asumidos. Mantuvo una certidumbre confirmada en sus labores como director de coros, a repartir entre Mannheim, Coblenza, Breslau y un salto a Liverpool. Ejerció la docencia según su criterio en la Escuela Superior de Música de Berlín, en largo período hasta 1910, cuanto eran otros los vientos que cundían y otras las generaciones que reclamaban amplitud de miras. Un eslabón intergeneracional que consiguió un importante cartel con obras como la que escucharemos o la tan apreciada “Fantasía escocesa Op.46”, igualmente para violín y orquesta y en beneficio de los alardes del ejecutante solista, obra en la que el arpa tendrá argumentos a favor, en parte por las melodías de raigambre escocesa.

El “Concierto para violín y orquesta nº 1, en Sol m. Op. 26”, recibe ciertas influencias de su admirado J. Brahms, con atisbos de Felix Mendelssohn y no en vano las razones son obvias, ya que el dedicatario será el insigne J.Joachim, tan ligado a la evolución y el tratamiento de la obra brahmsiana, en su desbordante cascada de recursos sonoros, de los que se beneficia largamente el solista, pero que no oculta sus evidentes exigencias: El “Allegro moderato”, una introducción a los dos siguientes y es un ”Allegro”, en forma de sonata carente de desarrollo y de reexposición, sobre un talante claramente rapsódico. El tema principal se manifiesta por su dramatismo expuesto por las maderas, para dar entrada al solista, que termina por entregarse a una cadenza. El “Adagio”, resulta un movimiento relajadamente extenso, trazado por un tema fundamental en Mi b M., que recupera la entrada del solista. Movimiento variado que se consuma en el momento que logra su cima. El “Allegro energico”, pura incandescencia, en su pretensiones grandilocuentes, aprovecha los detalles recibidos por una influencia de zingarimos que responden a las modas de la época y que ayuda a reconocer la deuda de Johannes Brahms.

F.Schubert y la “Sinfonía D.759, en Si m. (Inacabada)”, obra en la que para su orquestación y por vez primera, aparece la presencia de tres trombones (divididos en dos grupos; dos altos y uno bajo), que enriquecen considerablemente el grupo de los vientos. Trombones utilizados en sus óperas y también en su cantata “Lázaro”. Un descubrimiento de las posibilidades expresivas y trágicas unidas a la gravedad de estos instrumentos, de los que saca excelente partido. Quedan dos estados de la sinfonía: una serie de borradores y la partitura orquestada. Los borradores están escritos para piano. La partitura orquestada, la menciona en 1854 Anselm Hüttenbrenner, en el catálogo que prepara para Liszt, de las composiciones de Schubert. Johann Hebeck la recibió de Anselm en 1865, , con ocasión de la visita recibida en Granz y que la hizo interpretar en Viena a finales de 1865. Después perteneció a Nicolaus Dumbam antes de pasar a la Sociedad de Amigos de la Música de Viena.

Los elementos dramáticos abundan en el “Andante moderato”, primer movimiento, desde la entrada con un pianíssimo con una frase al unísono de los chelos y los contrabajos, frase contemplativa que nos sumerge en las profundidades descendentes desds la tónica a la dominante.na invitación a la seriedad y uno de los motivos fúnebres tan asimilables a su situación. Tras esa profundidad de la fase de las cuerdas, se alcanza la sombría marcha del Destino. Un movimiento de forma sonata y de arquitectura simple y normal; una de las más sencillas en la obra del compositor. El “Andante con moto”, menos tenso que el precedente, resulta igual de dramático. Ahora los pizzicati descendentes se abocan a una marcha hacia las profundidades. Los contrastes dinámicos e instrumentales son aquí significativos y de un gran valor expresivo. La primera ejecución, en Viena, se ofreció el 17 de diciembre de 1865, bajo la dirección de Johann Herbeck.

Para mañana, también en el Auditorio de Galicia-20´00 h-, el trompetista Esteban Batallán, será solista con la Banda Municipal, dirigida por su titular Casiano Mouriño Maquieira, en un programa que resultará una auténtica ensalada de curiosidades. Esteban Batallán, trompeta principal de la “Hong Kong Philarmonic O.”, realizó estudios en la “EAEM”, con Javier Simó, antes de recibir premios como el de “Juventudes Musicales”, “Yamaha Xeno” y” Ville de Paris Maurice André”. Colaboró con primeras orquestas: Concertgebouw, alla Scala, Sinfonienorchester Basel o Gstaad Festival. Fue dirigido por R.Muti, Jaap van Zweden, V.Ashkenazy, R.Chailly, V.Fedoseyer, D.Gatti, M.Plasson, G.Albrecht, T. Kopmann, López Cobos o B.Haitink. Trabajó con destacados solistas: F.P. Zimmerman, G. Sokolov, F.Biondi, las hermanas Labeque, M.Solail, M.Vengerov, V.Mullova, Michel Camilo o S. Isserlis. Fue invitado por la O. S. de Sevilla e interpretó el “Concierto para trompeta y orquesta”, de Shostakovich, y el “Concierto para 4 trompetas”, de Amando Blanquer, con la “O. Vents Filharmonia”

Un curioso y muy entretenido programa de piezas engarzadas comenzando por la “Fanfare”, del ballet “La Peri”, de Paul Dukas, que había tenido una coreografía de Ivan Clustine, para su estreno en 1912, recibiendo también el título de “Poéme dansé en un tableau”. De Oskar Böhme, el “Trompette Sextett”, para conceder diversidad tímbrica a lo que se presenta como una sesión para grupo de viento, metal y percusión, dentro de este “Ciclo de Outono”, en su segunda propuesta. Un Wagner siempre grandioso, por la “Marcha fúnebre”, de “Götterdammerung” (La caída de los dioses), la cuarta parte de la inmensa tetralogía destinada al templo sagrado de Bayreuth, con estreno llevado a cabo el 17 de agosto, de 1876. El Wagner elevado a la dimensión más absoluta, y que renovará el mundo operístico. Otro tema será “La Reina de la noche” de “La flauta mágica”, mozartiana.

Debussy, desde el piano y en transcripción, para banda, con “Golliwogg´s Cake Walk”, página perteneciente a “Children´s corner”, es verdad que el francés, siempre atento a rebuscar rarezas, no dudó en recurrir al mundo del jazz, que comenzaba a asomar el palmito y que no renunció a probar con sus posibilidades. El musical, también con elementos procedentes del jazz, estará por uno de esos eternos cantables, capricho de los mejores “crooners”, se trata de “Someone to watch over me”, de “·Oh. Kay”, destinado a Broadway. Un Rimsky-Korsakov, con la “Procession of the Nobles”, perteneciente a la ópera/ballet “Mlada”, en la que se entrecruzan las influencias rusas y wagnerianas. Enrique Crespo- “Horns of my Soul” , músico nacido en Montevideo y que destacó como trombonista, llegando a ser miembro de la “O.S. de la Radio de Stuttgart”, tras estudiar en la “Universidad de Artes de Berlin”. Esteban Batallán, nos deja su personal trato de “Granada”, la pieza universal de Agustín Lara y para el bis, Jealousy”, de Jacob Gade, destinada a una película muda, mientras ejercía como director de la Orquesta de Cinema Paladis.