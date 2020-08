La voz de sanitarios y abuelos

esta semana han trascendido dos cartas muy a tener en cuenta, referidas ambas a la grave situación sanitaria, económica y social que estamos sufriendo debido a la covid-19. Por un lado, un grupo de 20 científicos, entre cuyos firmantes encontramos a especialistas tan respetados como el epidemiólogo Juan Gestal, o la viróloga Margarita del Val, reclaman una auditoría independiente de la gestión de la pandemia en España. Si leen la carta con atención, verán que sus autores han sido muy escrupulosos en los términos empleados, aclarando que no se trata de culpabilizar a nadie, pero sí de detectar fortalezas y debilidades, con el fin de adoptar las medidas adecuadas a la hora de convivir con la enfermedad e incluso de enfrentarnos a nuevas olas, pensando sobre todo en el otoño.

La misiva se publicó en la prestigiosa revista The Lancet, donde los reputados científicos se hacen eco de muchas de las dudas que nos asaltan a todos, como el hecho de que aun siendo considerada la sanidad española una de las mejores del mundo, no hayamos sido capaces de evitar el cruel impacto de la pandemia en nuestra nación. Hasta el momento, su solicitud no ha recibido respuesta. Y muchos nos preguntamos si acaso las autoridades políticas españolas van a desoír a los especialistas sanitarios. Porque no basta con aplaudirles en tiempos de crisis, o cuando dependemos de su buen hacer. También es preciso atender sus peticiones y recomendaciones.

Otro colectivo al que se elogió, y ahora se descuida y desoye, son nuestros mayores. Aplaudimos su resiliencia, y su capacidad para mantenerse confinados y alejados de sus familias durante el Estado de alarma. Pero ahora los ponemos nuevamente en peligro. La situación actual ha provocado una reveladora carta promovida desde la Asociación de Abuelos y Abuelas de España (Abuespa), en la que piden a sus nietos precaución para evitar esos contagios que causan daños irreparables en la salud de muchos jóvenes, y en la de la inmensa mayoría de los ancianos que contraen la enfermedad.

Nos recuerdan en su misiva que ellos siempre han estado comprometidos con la sociedad y con sus familiares, y que están dispuestos a seguir haciéndolo si les permitimos seguir en este mundo. Se dirigen a los jóvenes para que, por su bien, y por el de toda la sociedad, cumplan las normas sanitarias. Incluso les piden que lo hagan libremente, por amor, y no por obligación.

No me negarán que nuestros científicos y nuestros mayores son los sectores más sensatos y ejemplarizantes. ¿Acaso no representan el conocimiento, la experiencia y el motor generoso y desinteresado que da vida a una nación? Si somos capaces de escucharlos, quizá logremos superar un momento tan delicado como el actual con cierto margen de éxito.

