Las broncas siguen intactas

ES POSIBLE que el discurso apocalíptico venda más en los medios que una cierta esperanza. Si ya en condiciones normales los informativos siempre vienen llenos de sucesos, imaginen cómo será en la situación actual. El personal está agotado, con la realidad y con su versión en la pantalla, está ahogado por los números, los del COVID y los de la economía. Todo ese cansancio no parece tenerse en cuenta, pues ya se sabe que la gente aguanta mucho: somos un país de grandes sufridores, ahí está la Historia para demostrarlo.

Veo programas donde todo aparece narrado como si estuviéramos al borde del abismo, y no descarten que sea cierto. Vacunas que no llegan, vacunas que no se ponen o tardan demasiado en ponerse, vacunados que se han saltado la lista, la amenaza de las nuevas cepas que ya circulan entre nosotros, las inquietantes mutaciones, la lucha por las patentes, el cierre masivo de comercios y bares, las colas del hambre, la depresión generalizada y el ruido insoportable de la política dicharachera. Los que hablan de momento crítico añaden las nevadas, los terremotos de Granada y los meteoritos. Si vendes apocalipsis, mejor no quedarse corto.

Con este panorama, es normal que las parrillas televisivas anden inflamadas, de tal forma que las peleas del cotilleo, como lo de la Pantoja y su hijo, o algo así (sólo oigo campanas, pero no sé dónde), o las telerrealidades de las tentaciones, parezcan apenas pasatiempos que ni siquiera logran que el personal se libere del cepo dañino de la realidad. No hay nada peor que acostumbrarse a lo malo: se pierde la perspectiva.

La conclusión general es que todo va fatal y sólo la vacuna, en medio de polémicas, idas y venidas, marcas y desmarques, se presenta como la única esperanza. La pandemia ha agilizado la entrevista por videoconferencia, incluyendo aquellos que hablan desde jardines y parques. Nunca hubo tanto especialista médico en los magacines, aunque a menudo se les despacha a toda pastilla, porque ya se sabe que en televisión el tiempo es oro.

Aquí, con el estreno parlamentario de 2021, se vio que las tensiones y las broncas siguen intactas. La realidad es una cosa, el silencio de los que cada día pierden un trozo de vida y hacienda también es otra, y luego está el ruido de los hemiciclos. No hay nada que detenga esta lucha polarizada, en la que Vox parece ahora el tercero en discordia: Sánchez dijo de pronto, y sonó extraño, que Abascal había dado una lección de Estado a Casado. Y Casado aprovechó la frase, por supuesto, para señalar al Gobierno por esa coincidencia, o lo que fuera. La confusión es una seña de identidad del presente, también la incertidumbre, pero, sobre todo, el gusto por la bronca.

Menos mal que hay científicos trabajando en silencio. Espero que luego no vengan protocolos y guerras de vacunas a joder el Perú, como decía Vargas Llosa. Aunque ya se está viendo que ahí también ha llegado la bronca. Dice Fresneda, en El Mundo, que los ingleses comprendieron el peligro de la pandemia después de ver la película Contagio, de Soderbergh. La peli, en efecto, parece una premonición. En el filme las vacunas se juegan a la lotería, a falta de las dosis necesarias. Esperemos no llegar a tanto.