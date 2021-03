Las citas de la fiscal general

DOLORES Delgado, que provocó polémica al pasar directamente desde el Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado, lo que hizo dudar de la obligada independencia del cargo aunque lo nombre el Gobierno, se ha reunido esta semana con Eduardo Inda y Manuel Cerdán. Dos conocidos periodistas de investigación fundamentales en la divulgación de las cintas del excomisario Villarejo, y a los que muchos profesionales de la información y también de la policía consideran que mantienen vínculos con Villarejo que van más allá del estrictamente periodístico. Hablando en plata: que conciertan con Villarejo cómo y cuándo publicar determinadas informaciones en función de los intereses del excomisario, al que recientemente se le ha concedido la libertad condicional.

Nada impide que la fiscal general se entreviste con dos periodistas; es más, pocos periodistas hay que no se hayan entrevistado con los diferentes fiscales generales, forma parte de su trabajo conseguir la información más contrastada posible y eso obliga a acudir a todas las fuentes.

Lo que sorprende es que Delgado no ha citado a los dos periodistas en su despacho, que es lo habitual, sino en un piso perteneciente a su pareja, el exjuez Garzón, que hoy ejerce la abogacía y es defensor de al menos dos de los policías implicados en los diferentes casos que tiene abiertos Villarejo... personaje que por otra parte mantiene una relación de amistad, o de confianza, o como se quiera llamar, con Garzón.

No hay más que recordar la publicación de la cinta que recogía la conversación mantenida por el excomisario durante un almuerzo con Garzón y Dolores Delgado. Conversación grabada por Villarejo sin conocimiento de sus interlocutores, y que provocó escándalo por los comentarios de los tres y también por el tono hiriente y soez de algunos de esos comentarios.

De qué habló Delgado con Inda y Cerdán no se sabe, aunque lo imagina cualquiera que esté al corriente de las peripecias de Villarejo. Pero el hecho de que la fiscal general tomara tantas precauciones para que no trascendiera el encuentro significa que ella misma no lo debía considerar muy ortodoxo, pues si así fuera citaría a los periodistas en la sede de la Fiscalía.

El asunto es grave. No para los periodistas, sean las que sean sus relaciones con Villarejo, si efectivamente tienen las relaciones que se dice que tienen. Es grave para Delgado. Porque el secretismo es siempre inquietante, y más aún cuando es inevitable llegar a la conclusión de que la reunión implicaba intercambiar información sobre un excomisario que ha hecho tambalear las estructuras del Estado y del mundo político y empresarial. Y que, desde que salió de Estremera, no hace más que decir que tiene mucha más munición para disparar.