Las Coca-Colas de Ronaldo

NO le falta razón a Cristiano Ronaldo a la hora de reivindicar una forma de vida más saludable que, además del deporte, habrá de incluir la revisión de nuestros hábitos alimenticios. Eso lo sabemos bien, no es nada nuevo; e incluso es interesante que los ídolos de los más jóvenes den ejemplo. Ahora bien, hay que saber buscar el momento, ser oportunos, y hasta medir las consecuencias de las buenas intenciones. Me estoy refiriendo a la actitud del jugador portugués cuando, en medio de una rueda de prensa, apartó dos botellas de Coca-Cola, marca que patrocina a la UEFA y el campeonato en el que el jugador está participando como integrante del combinado luso.

Por mucha razón que le asista a Ronaldo en su defensa de una vida sana, su actitud resulta inoportuna, además de incoherente. Para colmo, el internacional francés Paul Pogba emuló al portugués cuando hizo lo propio con una botella de Heineken 0,0 %, igualmente patrocinadora de la UEFA. No sabemos si en un futuro próximo serán los jugadores quienes decidan quién patrocina los eventos en los que van a participar; pero, mientras eso no suceda, deberán mostrar respeto hacia las manos que les dan de comer. No hacía lo mismo Ronaldo cuando en 2006, siendo todavía una joven estrella en ascenso, protagonizó un anuncio con motivo de un Mundial de fútbol para la misma empresa que ahora desprecia. Más aún, incluso en la actualidad es imagen de algunos productos de dudosos beneficios para la salud, pero suculentos para su bolsillo.

Dicen los economistas que para las empresas de bebidas ofendidas, la caída en sus acciones no pasará de ser un episodio puntual. Otra cosa es el efecto que tengan estas actitudes en las relaciones entre patrocinadores y patrocinados. También se comprobará si hay jugadores intocables, capaces de ignorar cualquier tipo de disciplina, hasta el punto de despreciar a sus patrocinadores. Porque nadie le pidió a Cristiano que bebiera una Coca-Cola, ni a Pogba que echara un trago de la cerveza. Bien podrían escenificar su opción personal bebiendo agua, sin necesidad de apartar gestualmente a sus benefactores económicos.

Si Ronaldo y Pogba desean ser ejemplares ante la sociedad, quizá deberían replantearse aceptar muchos otros tipos de patrocinio directo o indirecto, como esas casas de apuestas que crean adicción a mucha gente, videojuegos que dañan el bienestar psicológico y ocular de nuestros pequeños, e incluso marcas deportivas que se convierten en objeto de deseo inaccesible para muchas familias. Pero claro, eso conllevaría una significativa reducción de sus desorbitados emolumentos que, por cierto, distan años luz de los salarios de los trabajadores a los que dan de comer esas empresas que ellos ahora desprecian, y en los que no han pensado.