Las cuitas de Pedro Sánchez

DESDE antes de su llegada al poder, Pedro Sánchez diseña su estrategia de resistencia al frente del Gobierno basándose en medidas populistas, en la lealtad de los miembros socialistas del Ejecutivo, en los análisis de sus gurús, y en guiños tanto a sus socios de coalición, como a todos aquellos grupos políticos que le permitan seguir anclado al sillón de La Moncloa.

Es legítimo, pero sus iniciativas se manifiestan a veces erráticas y cortoplacistas (de ahí su obsesión por vender la España del 2050); y la fidelidad de su Gabinete, con varios ministros torpones, contrasta con otros miembros de su propia ejecutiva, y hasta con las críticas de líderes socialistas de antaño y de los barones más sensatos de hogaño. Algunas estrategias de sus asesores devienen fallidas, los rifirrafes con sus socios de coalición son ya un clásico de su gestión, y hasta los partidos rupturistas e inconstitucionalistas aprovechan la vulnerabilidad de un presidente cada vez más débil incluso a nivel de intención de voto.

Su descrédito en las altas instituciones europeas aumenta, y sería bueno que mejorara su gestión e imagen en política exterior. Ahora tiene una oportunidad con la Administración estadounidense, aunque sólo pueda acceder a ella gracias a un encuentro fortuito e inevitable en la cumbre de la OTAN. Tiene pendiente también el injustificable castigo de Marruecos, la falta de diálogo con Reino Unido, e incluso sus relaciones con Alemania, Francia e Italia. Debe distanciarse del amparo que encuentra en los gobiernos bolivarianos, chavistas y del denominado socialismo del siglo XXI (la izquierda populista de América Latina).

Todo Gobierno tendría que evitar mostrarse complaciente para disfrutar a toda costa de la cornucopia del poder estatal, velar por la democracia, preservar los principios constitucionales, y no caer en poses y actitudes autoritarias. Tanto Ferraz como las corporaciones del Estado que aspira a controlar se lo agradecerían. Y debe esmerarse en la distribución transparente de los fondos europeos, así como en la protección de nuestra consagrada separación de poderes.

No puede sucumbir ante los engaños de quienes son reos de la justicia o permanecen huidos de ella. Asimismo, la magnanimidad, la conciliación, la cogobernanza y el diálogo a los que apela el presidente, ha de aplicarlos no sólo a la parte minoritaria, guerracivilista, rupturista y díscola de la sociedad civil y política, sino también a un sector mayoritario, constitucionalista y cabal de la ciudadanía que no debe ser desterrando de ninguna mesa de diálogo nacional o catalana. Sólo así evitará una discriminación que la historia podría poner en evidencia. Todo esfuerzo es poco para mejorar la imagen de una España que debe seguir siendo ejemplar.