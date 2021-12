Las golosas rebajas en viernes

ME compré unas camisas al amor del Black Friday y cuando quise gozar de la rebaja descubrí que no era tal: era un vale para gastar el mismo día, en la misma tienda, en una sección que no me interesaba.

Consumismo. Conservar lo que usa; la ropa que no usa al contenedor de Cáritas, los libros que no releerá, a la mesa de la Biblioteca; el resto al río.

Seremos más sobrios porque seremos más pobres. Aun así el consumismo es tendencia. Y también la tendencia contraria: que la gente consuma menos para vivir mejor. Y movimientos con preocupación por el medio ambiente, la salud mental y el despilfarro de los recursos energéticos.

El Día Mundial contra el Consumismo, o Buy Nothing Day –el Día de No Comprar Nada– es una fecha en la que algunos activistas se unen contra el consumismo excesivo que forma parte de la sociedad actual. Nace como oposición al Black Friday,

Contrapublicidad es otra tendencia que ironiza las promesas de la publicidad ubícua que corta la noticia que usted está leyendo en pantalla o la canción por you tube: hamburguesa de cinco pisos, un vuelo por cuatro perras, plan de rápido adelgazamiento, el click para abrir cierto vídeo sensacional.

Ernst Schumacher decía en 1970 que una virtud que necesita nuestra sociedad es la sobriedad. La sobriedad es la mejor vacuna contra el hiperconsumismo. Por eso, no estará de más que demos –en primer lugar a los hijos– más bienes intangibles, que no pesan pero que dan peso personal, como el tiempo, la dedicación, el afecto, la presencia, la educación.

Pronto seremos más pobres, aprendamos a ser más sobrios, quizá más felices. El Viernes Negro tiré el vale engañoso de la rebaja en los grandes almacenes; y me sentí liberado.