Las guerras y la doble moral (III):

Todo esto desmoralizó al ejército soviético y al afgano. Los dos además sufrían el control arbitrario de los comisarios políticos típicos de la URSS que disfrutaban de toda clase de privilegios. Los soldados soviéticos, que servían durante un año, sufrieron horriblemente el frío y el calor extremos, no disponían de comida fresca, sino en conserva, que se estropeaba con el calor excesivo, o con el frío no se podía comer. La mayor parte de las bajas fueron por tifus, infecciones hepáticas y digestivas, más que por heridas de guerra. Pero a todo ello se sumó un factor desmoralizador más.

La sociedad rusa padece un gravísimo problema de alcoholismo. Normalmente a cada soldado se le daban 100 ml de vodka al día, y si iba a combatir, más. Pero en Afganistán el vodka quedó restringido a oficiales y suboficiales. La paga de los soldados era muy escasa, y la de los oficiales muy alta. Los soldados no tenían ningún medio de ocio ni ningún acceso a las mujeres, mientras que los oficiales sí. Desde la II Guerra Mundial, en el ejército soviético se creó la institución de la “esposa de guerra”, que era una mujer soldado a disposición de un oficial. Los soldados no. Como consecuencia de todo esto, los soldados soviéticos pasaron a comprar drogas en el país, suministradas por la población local, y como no tenían dinero las pagaban con municiones, suministros o incluso armas. La guerra de Afganistán creó un tipo de víctima conocida en la URSS como ”afgansky” que eran soldados adictos a las drogas, como había ocurrido también en Vietnam. Estos daños fueron en gran parte los que obligaron a la URSS a retirarse y contribuyeron al desprestigio del ejército y del propio sistema.

El ejército soviético estaba pensado en la guerra fría para hacer una invasión masiva de Europa o para atacar China. Se basaba en grandes divisiones acorazadas y motorizadas que avanzarían sobre Centroeuropa con un apoyo aplastante de la artillería. Los rusos ganaron en la II Guerra Mundial gigantescas batallas acorazadas a campo abierto, como la batalla de Kursk. Creyeron que la guerra del futuro seguiría siendo así porque no tiene ningún sentido combatir en las ciudades, como quiere hacer sistemáticamente Zelenski. Si se sitia una gran ciudad como Stalingrado o Leningrado, Berlín o Varsovia, para tomarla hay que enviar miles y miles de soldados, o bien bombardearla masivamente. Pero si se bombardea una ciudad, las propias ruinas se convierten en trincheras y hacen mucho más difícil tomarla, causando un daño monstruoso tanto a los soldados como a la población civil.

Hitler quiso defender Berlín con civiles, viejos y niños, cuando la guerra estaba perdida. Murieron 100.000 civiles y se suicidaron 6.000 fanáticos. El ejército soviético bombardeó la ciudad desplegando hasta 370 cañones por kilómetro de frente. La inmolación estaba garantizada. ¿De quién fue la culpa, del que dijo que prefería que muriesen todos los alemanes a que cayese Berlín, o de quien atacó? Zelenski dijo la misma frase con Mariupol, naturalmente sin saber lo que estaba diciendo. Si se consultan fotografías del estado en que quedó la ciudad de Varsovia en 1944, se verá que a lo que más se parece es a Hiroshima. La guerra urbana no tiene ningún sentido, pero las grandes batallas campales tampoco, como ha señalado John Keegan en su libro The Face of Battle, (Londres, 1991) porque los ejércitos se destruirían mutuamente en horas. El modelo de invasión de Europa por el Pacto de Varsovia se basó en una superioridad de 3 a 1 frente a la OTAN en blindados. Para frenarla se crearon aviones antitanque llamados Thunderbolt que podían destruir hasta 10 tanques a la vez y que nunca entraron en combate; y se desplegaron en Alemania misiles nucleares de corto alcance, con lo que el juego quedó en tablas.

Pensar actualmente que en un plis plas van a llegar los tanques rusos a Fisterra es asustar a los niños con que viene el coco. Rusia no tiene capacidad ni siquiera para invadir toda Ucrania. Le falta armamento, le faltan suministros, y sobre todo no tiene superioridad aérea. Una guerra general supondría una guerra nuclear, amenaza utilizada simultáneamente por Rusia y la OTAN para justificar la doble moral que se está aplicando en la guerra de Ucrania. Al principio el Pentágono pensó que Putin iba a tomar Ucrania en una semana, y Putin creyó que las ocho divisiones motorizadas ucranianas y las dos divisiones de montaña no iban a combatir, lo que demuestra, como dicen sus generales, que sin embargo le obedecen, que es estúpido. El ejército ruso demostró que le falta logística, medios aéreos y la voluntad de combatir que le sobra a los ucranianos.

Pero una vez que quedó claro que esto no iba a ser así, ¿qué pretenden los líderes occidentales alargando la guerra enviando municiones y armas solo para que dure? Rusia no va a abandonar nunca Crimea, la idea de invadir Rusia es ridícula, y los cosacos no van a llegar a París. ¿A qué se está jugando entonces? De la misma manera que en Afganistán se apoyó el nacimiento de unos grupos que llevaron al delirio autodestructivo, mirando siempre hacia un lado, ahora en Ucrania se acepta que Zelenski diga que combaten allí mercenarios de 55 países diferentes. Según el derecho de guerra, los mercenarios no pueden combatir con un ejército regular, y decir que en realidad son soldados ucranianos es una tomadura de pelo, como lo es que la crónica de esta guerra, en vez de ser algo parecido a las de guerras anteriores o a la de Afganistán del Estado Mayor soviético, se limita a repetir noticias aisladas de caídas de misiles que matan a la población civil, mientras no se dice nada de lo que pasa en cada frente. Una persona razonable no puede entender que Zelenski atribuya unas bajas apocalípticas al ejército ruso y oculte las suyas cuando le parece, hasta que decide informar de que en mayo murieron 100 soldados ucranianos al día, o sea 3000, se supone que casi todos reclutas.

Es muy difícil entender a quién está favoreciendo la guerra de Ucrania. La quiebra económica de Rusia que se iba a producir en una semana no ha ocurrido; las exportaciones rusas de petróleo y gas interrumpidas en Europa se han desviado a China e India; la economía de los EE. UU. ha mejorado; el euro se ha hundido; Europa se dispone a afrontar un corte de gas y petróleo de consecuencias imprevisibles, y por supuesto desconocemos las cifras de la venta de armas a Ucrania, que tendrá que pagar con un dinero de su reconstrucción que ya se está ofreciendo a la vez que se sigue financiando la guerra.

Los sufridos ciudadanos tenemos que oír de todo, desde la promesa de Zelenski de celebrar el festival de Eurovisión en Mariupol de 2023 hasta sus didácticas explicaciones sobre el bombardeo de Guernica, como si no hubiesen sido los alemanes; ante el Parlamento israelí explicó que la guerra de Ucrania es peor que el Holocausto. En su opinión no hay precedentes en la historia de lo que está ocurriendo allí -que le pregunte a Alemania, Japón o los aliados que fue la II Guerra Mundia- y así día a día vamos aprendiendo las lecciones que nos imparte. Pero en España todo se mejora. Tenemos un presidente del gobierno del que se dice que carece de principios morales, aunque él no lo reconocería porque parece que no cree que exista la moral. Probablemente lo que le ocurre es que padece un trastorno de personalidad múltiple que le lleva a hablar un día como hippy pacifista y otro a ser más marcial que Millán Astray en su mejor época, haciendo el ridículo con sus ofertas de armas. Pedro Sánchez envió a Ucrania ametralladoras MG que son las que se utilizaban en la II Guerra Mundial. Las municiones que envió, según Zelenski, llegan para dos horas de combate, y este nuevo Napoleón ofreció enviar a Ucrania un regimiento de tanques Leopard comprados de segunda mano a Alemania hace veinte años y que llevan sin usar desde entonces. Desde hace diez años no tienen baterías ni lubricante para evitar la corrosión, y ni que decir tiene que tampoco tienen tripulaciones. Si el ridículo fue notorio, cuando la ministra de defensa acabó por reconocer que están en un estado lamentable y su uso sería peligroso para sus tripulantes. ¿Quién permitió que llegasen a ese estado?¿ En qué condiciones está el ejército español?

Y así seguiremos. Cuando acabe el verano ya veremos lo que pasa, y cuáles son las consecuencias de la doble moral de decir que Ucrania siga en guerra, pero poco. El maestro de la doble moral es Joe Biden, que protagonizó la más vergonzosa retirada del ejército americano en una guerra hace un año, pero que ahora decide amenazar a tirios y troyanos con su poder militar, y que en el mes de julio le ha retirado a los talibanes su condición de aliado privilegiado de los Estados Unidos. ¿No se había dado cuenta aún de quiénes eran? Claro que no, porque los Estados Unidos contribuyeron a crearlos, en una obra maestra de la doble moral, como la que practica en Ucrania, cuando se exhibe la retórica bélica mientras Biden y Putin acuerdan que no van a entrar en una guerra mundial.