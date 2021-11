Las otras cuentas

AL tiempo que se tramitan en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado con las consiguientes transacciones para lograr su aprobación, en los gobiernos y asambleas de las comunidades se repite el mismo panorama, con casuísticas distintas pero con el mismo objetivo, sacarlas adelante con el apoyo de los socios que dan soporte parlamentario a los gobiernos de coalición.

En todas ellas hay un elemento común, por el momento la oposición no las va a apoyar en ningún caso. Algún intento ha habido, alguna aproximación entre proponentes y oponentes, pero no han llegado a término porque supondría cambiar la dinámica de los gobiernos y sus alianzas.

En Andalucía, Juan Manuel Moreno, que gobierna en coalición con Ciudadanos y apoyado por Vox, presentará el proyecto de presupuestos sin tener asegurada su aprobación, porque Vox no está dispuesto a hacerlo si no se atienden sus propuestas sobre asuntos que tienen poco que ver con las cuentas públicas, mientras que el PSOE andaluz afirma que no ve asumidas las que ha presentado. Las cuentas que pueden ser prorrogadas no recogerán el aumento histórico del gasto público, y el rechazo sería un argumento más para que en primavera Andalucía concurra a las urnas de forma anticipada.

EN Madrid, ocurre algo similar, Isabel Díaz Ayuso ha pedido con humildad que Vox le apruebe una vez más los presupuestos regionales, pero el partido de ultraderecha le pide la derogación de las leyes LGTBI y de igualdad para darle los votos que reclama para dar estabilidad a su Gobierno, poder acometer la rebaja de impuestos y contar con unas cuentas nuevas, lo que no ocurre desde 2019. Si en Andalucía se han producido contactos entre el PP y el PSOE, en Madrid, Ayuso ha descartado de plano esa posibilidad. Es decir que los barones del PP se encuentran en la misma tesitura que el Gobierno de la nación, se verán obligados a ceder ante sus socios en cuestiones que nada tiene que ver con las cuentas públicas

Algo similar ocurre en Cataluña. El Govern presidido por Pere Aragonès presentará sus presupuestos el día 9 sin tenerlos amarrados con la CUP. Por lo pronto, Aragonès ha rechazado la oferta del PSC y de los comunes para que negocie con ellos y que no dependa de los cuperos. En este caso el debate sobre las cuentas catalanas tiene la derivada de lo que ocurre en el Congreso porque la CUP reconviene a ERC por no haber presentado una enmienda a la totalidad tras los incumplimientos en el gasto en infraestructuras este año. El jefe del Govern espera que la CUP al menos se abstenga y para la parte de JxCat sería difícil aceptar la mano tendida de los socialistas catalanes.

En definitiva, todos los gobiernos ya sea el nacional o los autonómicos que no cuentan con mayoría parlamentaria suficiente se ven abocados a pactar y a ceder a las presiones. O a prorrogar.