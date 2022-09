‘Laudato si’, más viva que nunca

LOS problemas de contaminación ambiental en los países más industrializados como consecuencia de un modelo de desarrollo incontrolado, han traído consecuencias muy negativas para la salud de la población. Las desigualdades sociales van en aumento, la migración, el impacto del cambio climático y el hambre en el mundo son algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos si queremos avanzar cara a la sostenibilidad futura del planeta y a la igual dignidad de todos los seres humanos; no es sólo una cuestión de política y economía sino un imperativo moral y también de ética del entorno y de antropología.

Para los que llevamos toda una vida trabajando a favor de la ecología y la salud de la humanidad, la encíclica Laudato si del papa Francisco (es una llamada de atención para ayudar a la humanidad a comprender la destrucción que el hombre está causando al medio ambiente y a sus semejantes) ha sido un soplo de aire fresco que ha tenido una influencia muy positiva en la sociedad, además de haber contribuido a que exista un mayor consenso mundial en torno a la figura del papa Francisco, por los cambios profundos que está promoviendo en la iglesia católica para su renovación y adecuarla a los nuevos tiempos, derribando muros y abriendo caminos de convergencia y cohabitación con otras religiones.

La encíclica refuerza la importancia de la protección de la naturaleza, del aire, del agua y de la tierra, y propone cambios en los hábitos y comportamientos de los seres humanos, haciendo hincapié en la necesidad de promover estilos de vida saludables y sostenibles. El papa Francisco está a favor de la vida, de la familia y de los pobres. Es nuestra responsabilidad y nuestro deber el propiciar un sentido de humanidad y de moderación; todos y cada uno de los que tenemos alguna responsabilidad en nuestro ámbito de actuación, tenemos que alzar la voz y poner el máximo empeño en despertar la conciencia social respecto al cuidado de la Casa Común, que es una tarea de todos.

La injusta explotación de los recursos del planeta tierra es un pecado ante los ojos de Dios. Es preciso acelerar la transición energética y apostar claramente por las energías alternativas, cuidar el recurso agua, tenemos que reciclar el máximo posible y evitar despilfarrar los recursos escasos de que disponemos, que no son inagotables, ya que podría considerarse como una ofensa a los pobres y a todos aquellos que no disponen de los medios necesarios para sobrevivir con dignidad. Estamos destruyendo la naturaleza y no somos conscientes de que con ello nos estamos autodestruyendo a nosotros mismos. No podemos ir en contra de la naturaleza, ya que, si destruimos la naturaleza, más pronto o más tarde, la naturaleza nos destruirá a nosotros. La tierra se rebela con destrucción y no perdona nuestras ofensas. Dios siempre perdona, los seres humanos perdonamos algunas veces, pero la tierra no perdona nunca.

Tenemos que poner en valor la ecología de la Humanidad. Para cuidar la obra del Creador, tenemos que proteger y cuidar la flora y la fauna, además de asegurarnos de que la calidad del aire, del agua y de la tierra podrán mantener la vida de las futuras generaciones humanas que habitarán el planeta. Las causas del peligro de la habitabilidad de la tierra son profundas; los seres humanos llevados por la codicia, la prepotencia, la manipulación, la explotación, la soberbia del dominio, etc., no respetamos la naturaleza, no la consideramos como un don gratuito caído del cielo que debemos cuidar y garantizar pensando en las generaciones venideras. La misión del ser humano es el cuidado de la naturaleza y la defensa apasionada de la ecología. Protegiendo y cuidando la naturaleza es posible proteger a las personas que habitan el planeta, especialmente a los niños, a los ancianos, a los enfermos, en definitiva, a los más débiles. Este es el camino a seguir.