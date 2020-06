Lembrando palabras máxicas, recordando a Carlos Ruiz Zafón...

Viaxo ó pasado no día de hoxe, 19 de xuño de 2020. O día no que rematan as clases de ensino non universitario en Galicia... Nesta ocasión é unha xornada na que non hai doces despedidas, non hai bicos nin apertas entre os alumnos que deixan os centros de ensino ata a recollida das notas para comezar a desfrutar dun verán que nada terá que ver cos anteriores. Porque a ‘nova normalidade’ pouco terá realmente de normal.

Hoxe é un día que quedará tamén marcado no calendario por ter que dicir adeus a unha figura única na nosa literatura. Carlos Ruiz Zafón deixou orfos ós seus libros. O escritor catalán, afincado en Los Ángeles (EEUU), faleceu ós 55 anos. Lembro a lectura das súas obras como un tempo de lecer no que desfrutei de palabras máxicas, especialmente con “La sombra del viento”. Gustoume tanto esa obra e gardo con tanto agarimo o recordo que a noticia de hoxe deixoume consternada. Esa foi a súa obra cumio, traducida a máis de cincuenta idiomas e con máis de dez millóns de exemplares vendidos. Con ela inicíabase a tetraloxía El cementerio de los libros olvidados. “El juego del ángel”, “El prisionero del cielo” e “El laberinto de los espíritus” completan o conxunto. Foron horas de verdadeiro pracer as entregadas a percorrer esas páxinas. Grazas por esas palabras impresas, por esa ficción compartida.

Viaxo ó pasado. Si. Ó verán no que descubrín a este escritor, do que hoxe lemos que é o autor español máis lido en todo o mundo despois de Miguel de Cervantes con “El Quijote”. Un dato que nos deixa sen palabras. Calificado como moi reservado, dise que do que máis desfrutaba era de estar encerrado escribindo, non promocionando un libro.

Un dos personaxes da novela de Carlos Ruiz Zafón presentóuseme vivo na lectura do libro anos atrás, cando a obra cae unas miñas mans. A través das súas páxinas coñecín a un Julián Carax que me foi engaiolando de tal maneira que o seu tráxico destino manexaba a vontade cara á compaixón. É un libro de libros. Dentro da obra fálase doutra obra, xogando ás caixas ou bonecas rusas. Cando se publicou, Joschka Fisher, ministro alemán de Asuntos Exteriores, definíao coma un libro que trataba sobre outro libro, cheo de escenas fantásticas e marabillosas. “Una vez que lo empiezas no puedes dejarlo. Me lo he leído en un día y medio, de un tirón”, engadía.

E iso é o que acontece, o libro, como se di popularmente, engancha. Dende que chega ás mans do lector aprésao, acaparando a súa atención por completo, sentíndose parte da historia e querendo chegar ao final canto antes, pero, iso si, desfrutando o sabor de cada páxina. Unha especie de embruxo domina a alma do lector, que pasa (sen decatarse) a formar parte da ficción. Ese feitizo que envolve a historia dos libros sostense ata a última páxina, para deixar ao destinatario da obra cunha sensación difícil de describir ao remate do libro, entre melancolía e desacougo, entre satisfacción e anguria. No libro o autor, que ademais era guionista de cine, confesou empregar recursos do cine cos que buscaba que o lector se olvidara de que tiña entre as mans un anaco de papel para sentir a luz e os sons que se agochaban no texto. Misión cumprida.

Trátase dun escritor maldito, como malditos os seus libros, xa que se editaban e non tiñan venda. Atopar un Carax era sumamente difícil. Misión imposible, porque había alguén sospeitoso que se encomendara unha esrtraña tarefa: destruilos. Libro que atopaba, queimábao. Así destruía o seu pasado, a súa existencia, sen sentido dende que lle negaron o amor da muller que quería.

Daniel Sempere, un rapaz da Barcelona de 1945, que en breve ía cumprir once anos, foi levado polo seu pai, libreiro de profesión, ao Cemiterio dos Libros Olvidados, un lugar oculto no corazón da cidade vella. Dese sitio o pai dille algo como <<Este lugar es un misterio, Daniel, un santuario. Cada libro, cada tomo que ves, tiene alma. El alma de quien lo escribió, y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él>>.

Alí o rapaz escolle un libro ao chou, que resulta ser o único exemplar que existía de <<La Sombra del Viento>> e que alguén próximo ao autor, un tal Julián Carax, escondera alí xunto a outros títulos do autor. Coa súa elección comprometíase a protexelo por riba de todo e para sempre, de maneira que aquela obra non caera no olvido. Estábao adoptando. Esa era a súa misión. Chega a casa e fai a súa lectura dun tirón. Logo descobre que hai moitos que queren o libro, que pagarían ben por el. Non se deixa convencer, mais esquecendo a súa promesa regálallo a unha amiga, pero recupera o sentido e volve na súa procura, meténdose pouco a pouco na historia para chegar ao seu final e principio de todo.

Na obra Ruiz Zafón aúna as técnicas do relato de intriga e de suspense, cos trazos propios da novela histórica e da comedia de costumes. Mais por riba de todo o pouso que nos deixa “La Sombra del Viento” é o dunha historia de amor. A novela quedou finalista no Premio Fernando Lara de Novela 2000. A apasionante historia que se esconde detrás dun libro abandonado vira o rumbo da existencia de Daniel, levándoo a ser coprotagonista dun labirinto de misterios, que gardan segredos agochados nas profundidades do pasado.

O autor calificou a obra de novela de misterio, de intriga e de aventuras sobre o fondo costumista da Barcelona dos anos 50. Carlos Ruiz Zafón aseguraba que con “La sombra del viento” pretendía ofrecer unha homenaxe á literatura mesma, xa que é precisamente por un libro polo que Daniel, o protagonista, recupera a imaxe da súa nai e tamén o sentido auténtico da vida.

Os libros teñen alma e o cemiterio dos libros olvidados simboliza a destrución da historia e da memoria que ás veces se produce na nosa sociedade. É desas novelas que atrapan, que crean o sano vicio da adicción á lectura. Está chea de recunchos misteriosos, de escenas máxicas e personaxes que teñen ecos pantasmais. Un grande agasallo de case seiscentas páxinas que, para o lector, pasan rapidamente, famento dunha trama que absorbe a súa atención dende as primeiras liñas. Grazas, Carlos, por deixarnos en herdanza esta marabillosa historia. Volverei a lela este verán. Recoméndoa dende aquí a todos aqueles que non a coñecen.

Como Jorge Luis Borges, Carlos Ruiz Zafón defendía a idea de que ler era mellor que escribir. E igual que o autor argentino, afirmaba que unha vida dedicada á lectura era unha vida ben vivida. Pois vivamos. E vivamos ben.

Ruth Fernández