Leo con ascendente en Libra

NO sabemos hasta qué punto los astros influyen en nuestras vidas. O no queremos saberlo... Recientemente he visto una serie italiana que se centra precisamente en la novela de Silvia Zucca, superventas en Italia y que parece recordar según la crítica a la saga Valeria , de Elísabet Benavent. Me refiero hoy a la Guía astrológica para corazones rotos, que cuenta la historia de una chica soltera de 30 años que trabaja como asistente de producción en una cadena de televisión.

Alice ve poco probable su ascenso profesional y se siente frustrada porque su exnovio Carlo está a punto de casarse y de ser padre. La esperanza para ella parece estar en el director creativo que llega a la empresa para comprobar la productividad del equipo y por el que se siente irremediablemente atraída. Se trata de Davide Sardi, unido por razones que descubriremos al final con Bárbara.

El punto de unión entre todas las historias será Tio, un personaje que se hace querer, fresco, natural y muy divertido, que se autoproclama como gurú de la astrología. Él le hará ver a Alice que todo lo que le sucede es por la mala posición de los astros.

Buscando el alma gemela en las estrellas, ¿encontraremos lo que siempre hemos deseado? Creyendo o no en el horóscopo, con frecuencia acabamos en esa página de los diarios y revistas en las que se plantea cómo va a ser la semana para cada signo. Echamos un rápido vistazo y, acto seguido, ponemos en duda lo que acabamos de leer. A veces preferimos no saber...

Esta serie romántica de Netflix hace pasar buenos ratos a través de sus cortos capítulos, ya que resulta imposible ver uno y parar. En 2 ó 3 días liquidamos las dos temporadas, quedándonos satisfechos con el final pero siempre queriendo un poco más. Ya he pedido el libro. Esta es de las pocas veces para mí que la adaptación va antes que la obra literaria, pero intuyo que en la novela me encontraré muchas más situaciones cómicas que me harán disfrutar de las primeras tardes veraniegas.

Alice tiene mala suerte en el amor. De la mano de Tio descubriremos qué caracteriza a cada signo del zodíaco porque cada capítulo de la serie lleva el nombre de un signo zodiacal que hace referencia al hombre que se cruza el camino de Alice. Veremos qué une a los signos y por qué hay tendencia a que unos se lleven mejor con otros o tengan más probabilidades de un futuro en común.

Será poco antes del momento en que lleguen los créditos cuando sepamos cuál es en realidad el signo de Davide y veamos qué escondían los astros para los protagonistas. Hay comedia asegurada para pasar un buen rato en esta serie ambientada en Turín.

En algún lugar leí que el signo solar rige cómo somos, mientras que el ascendente se encarga de cómo nos ven los demás y el lunar de la manera en la que sentimos, es decir, las emociones. Parece ser que en una relación de pareja, no solo debe prestarse atención al signo de la persona amada, sino también a en qué constelación tiene Venus.

Leo con ascendente en Libra es franco, actúa con diplomacia y se muestra refinado. Los que aparecen bajo este signo son trabajadores y solidarios. Tienen encanto y carisma, actúan con gran poder de seducción. En definitiva, les gusta conquistar. Así aparece Davide Sardi en la serie, interpretado por Michele Rosiello, actor conocido también por L’isola di Pietro y Que extraño hombre es Federico.