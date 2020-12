RESULTA que Papá Noel nos ha traído a Messi por Navidad, quiero decir, en forma de entrevista. Es una rareza, también te digo. Un regalo exótico. Por supuesto, sé que muchos de ustedes estarán descolgándose ahora de estas líneas, pasando página, pues ya van un poco ahítos de fútbol. A pesar de que este espectáculo multitudinario (más espectáculo que deporte, yo diría) está funcionando a medio gas, con estadios vacíos o llenos de imágenes por ordenador, que es un poco surrealista, la verdad. Se escucha todo en los estadios ahora, tienen un toque doméstico, parece la cocina de casa. Por mucho que esté ahí la grandiosidad de una cancha, todo se vuelve como un partido de infantiles, con los padres diciendo cosas, o los técnicos, y así. Es todo muy cercano de pronto, los comentaristas se muestran extrañados.

Pero la noticia es que Messi ha hablado, no una frase suelta, no un decir al paso, sino una entrevista potente, larga, con decorado minimalista (es lo que harías si entrevistaras a un dios, pensarán los futboleros). Se la hizo Évole, el de La Sexta, que nos tiene acostumbrados a entrevistas políticas, pero también a otras poco habituales. Es como si Messi y sus asesores hubieran esperado a tener un interlocutor concreto, curiosamente alguien que no pertenece al ámbito deportivo. O puede que Évole sea insistente a tope y le haya convencido. Muchos creían que Messi no hablaría jamás: quiero decir, de esta manera. Una entrevista larga, desmenuzando el presente y el futuro.

Por supuesto, a sólo unas pocas horas de la entrevista, las reacciones han sido numerosas. Tener a Messi contestando, una pregunta tras otra, es, sin duda, una rareza, y por eso todo el mundo se afanaba en escuchar el verbo del futbolista divino, y en este plan. Que luego se despiecen sus declaraciones, se sopesen, se aliñen, se diseccionen o se fileteen puede entenderse, no porque haya dicho cosas muy inesperadas y muy alucinantes, sino porque Messi siempre ha sido parco en el hablar y pródigo en el jugar. Allí estaba, con los brazos cruzados, en posición defensiva (o eso dicen), seguro que un poco incómodo, seguro que peor que en su casa, pero dispuesto, al fin, a decir algo más o menos elaborado, a explicar lo del verano, a hacerse visible.

La conclusión final del encuentro es que Messi ha dado una entrevista larga, con frases largas de vez en cuando, en las que explicó por qué había querido irse (el burofax, ya saben), utilizando sus propias palabras, lo que nos libera al fin de rumores y declaraciones indirectas. Habló de cosas delicadas, pero sobre todo dijo que el futuro, su futuro, no estaba nada claro. Esa niebla, esa indecisión, es el terreno abonado en el que seguramente crece el malestar, esa nostalgia de ayer mismo. Demasiado joven aún para acumular tanta nostalgia.

Así que lo realmente noticiable es que Messi haya dado una entrevista. Ahora nadie podrá decir que hay que recomponer sus ideas y sus sentimientos como quien recompone un puzle. Y tiene su mérito, tanto él como el entrevistador, porque no estamos precisamente ante el tipo más expresivo del mundo. Ahora que los epidemiólogos son los más entrevistados en la televisión, ahora que la vida está entre paréntesis, ha salido Messi a explicarse un poco. Una rareza de Navidad.