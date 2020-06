Libertad de expresión en TV

YA lamentamos aquí, durante el confinamiento provocado por la pandemia, ciertas acciones por parte de organismos públicos e instancias gubernamentales destinadas a coartar la libertad de expresión (Gobierno, instituciones y normas, ECG 25/04/2020). Reivindicábamos entonces la necesidad de tener acceso a la realidad de los hechos, así como el derecho a expresar nuestra opinión desde el lógico respeto hacia aquellos que no piensan ni actúan como nosotros (Jarabe democrático, ECG 22/05/2020). En una sociedad democrática, forma parte de la convivencia escuchar juicios y críticas, aun cuando no sean de nuestro agrado. Pues bien, recientemente han tenido lugar casos de notorio despotismo en programas de televisión que han sido recogidos en diversos medios.

Todos conocemos programas y cadenas televisivas que tienen un sesgo ideológico más o menos marcado. Ahora bien, se ganan nuestra confianza aquellas emisoras que, independientemente de sus evidentes afinidades, integran, o al menos aceptan, otras opiniones y puntos de vista, en señal de respeto a la madurez de la audiencia.

Por el contrario, sorprenden algunos presentadores que, sin sonrojo alguno, no sólo no admiten tertulianos ni comentaristas que discrepen o critiquen sus posicionamientos ideológicos, sino que incluso pretenden restringir los espacios televisivos que lideran a un determinado arco político, y hasta a una opción sexual. Además de una clara falta de profesionalidad, esta actitud denota tal radicalismo y parcialidad, que no se entiende cómo los directivos de esas cadenas no reaccionan ante semejantes actitudes dictatoriales que, además, les restan credibilidad.

Cuestionar o criticar a un Gobierno, o a una coalición política, sobre todo cuando se están valorando temas tan trascendentales como la gestión de una pandemia, ha de ser un ejercicio de libertad que hasta puede resultar beneficioso para la sociedad. Es bueno y sano que los ciudadanos se mantengan atentos y alerta, y que desarrollen su espíritu crítico exigiendo responsabilidades al Gobierno de turno o a los grupos de la oposición; pues, no en vano, sufragan sus generosos sueldos.

Además, es de sabios tomar nota y rectificar para no repetir errores, sobre todo cuando hablamos de uno de los episodios más trágicos por los que ha pasado nuestro país. La pandemia ha confinado más de tres meses a los españoles en sus casas, ha provocado pérdidas económicas y puestos de trabajo, y, más grave aún, ha causado un número de enfermos y fallecidos que causa escalofríos por mucho que se oculten las cifras.

Es por ello que, cualquier ciudadano, independientemente del contexto público o privado en el que se encuentre, tiene pleno derecho tanto a cuestionar decisiones, como a aportar ideas que puedan ayudar a salvar empleos y, sobre todo, vidas.