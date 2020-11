Libertad e individualismo

LOS tres grandes objetivos de la Ilustración, heredados del cristianismo, aunque esto no sea reconocido, son fraternidad, igualdad, libertad. Los dos primeros, fraternidad e igualdad, hacen referencia explícita a los otros, a la sociedad. No tienen sentido sin los otros o sin la sociedad para que pueda haber fraternidad o igualdad.

Sin embargo, en la libertad, la referencia social esta más escondida no es tan explícita como en el caso de las dos anteriores. Al observar los límites de la libertad aparece su referencia a los otros: “Mi libertad acaba donde empieza la de los otros”.

La falta de referencia explícita a lo social hace que muchas veces se identifique a la libertad con lo que es simplemente individualismo, cuando no egoísmo. Frases como “yo hago lo que quiero con mi dinero”, “yo hago lo que quiero con mi cuerpo”, “nadie me puede imponer nada” son expresiones del individualismo al que nos referimos.

Los sentimientos que subyacen a estas frases, son recogidas por movimientos sociales y políticos, configurando el neoliberalismo que de alguna manera impregnan a toda la sociedad y que tienen una gran influencia social. En Occidente se estimula el protagonismo, el destacar, el visualizarse, el liderar, y por el contrario, no se pone atención en el trabajo callado con talento en favor de la empresa o de la sociedad.

La libertad es un don muy preciado. Cervantes dice en El Quijote: “La libertad, Sancho, es uno de los más preciados dones que a los hombres dieron los cielos; con ella no puede igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre, por la libertad así como por la honra se puede y se debe aventurar la vida, y, por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que pueda venirle a los hombres”.

Hay otras cárceles menos visibles que la física que quitan la libertad. El dinero, el poder y el prestigio son fuerzas muy potentes que nos pueden encadenar. El no actuar como realmente somos, es decir, auténticamente, apunta a que no somos realmente libres.

La libertad radica en el interior de nosotros y la debemos cuidar y defender. Aunque esté dentro de nosotros no implica que no tenga relación con los demás. No existe nada alejado de la totalidad. En la medida que experimentamos nuestra libertad, nos sentimos más unidos a la humanidad.

La singularidad y especificidad de una ola, no anula la conciencia de ser mar. La totalidad es mucho más que la mera suma de individualidades. Las individualidades son importantes en la medida que enriquecen a la sociedad justamente por su especificidad, pero no tienen sentido sin ella. El bosque posibilita el flujo constante de vida más allá de las existencias individuales de los árboles

En Occidente se subraya el valor inalienable de la persona humana, empezando por su libertad, y esto ha aportado el reconocimiento de los derechos humanos. Oriente, en cambio, considera que si el yo encapsula la vida y pierde su referencia a la totalidad, pierde las fuentes de la vida. Las dos visiones se complementan y son imprescindibles una y otra.