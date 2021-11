Libres y con faldas

PUEDE resultar extraño para aquellos que transitan por la calle el hecho de ver entrar o salir de un centro educativo a hombres y mujeres vistiendo una falda, sin distinción de sexos y buscando la igualdad de género. Para justificar esa decisión tenemos que regresar a octubre de 2020. Fue entonces cuando un joven de Bilbao llamado Mikel publicó un vídeo en su cuenta de TikTok explicando las razones por las que había decidido acudir al instituto con lo que siempre se entendió una prenda de vestir femenina, es decir, con falda.

La polémica estaba servida y no sin censura, aunque vivamos en pleno siglo XXI. Nacía así en un instituto vasco el movimiento antidiscriminación que traspasaría fronteras y llevaría a que a día de hoy sigamos con la lucha. Uno de los profesores de Mikel le llamó la atención por su forma de vestir e instó a su alumno a acudir al psicólogo.

¿Cuál fue entonces la respuesta de la sociedad? Cientos de alumnos de todo el territorio español volvieron a las aulas llevando falda el 4 de noviembre. La historia se repite para hacer eco del movimiento feminista en el que en diferentes países los hombres salen vistiéndola e intentando así demostrar que la ropa no tiene género. Alumnos y profesores participamos de la iniciativa este martes 9 de noviembre.

Transgresor ya había sido en su momento el cantante Miguel Bosé... si tiramos de videoteca podremos encontrar actuaciones en las que el conocido intérprete de Amante bandido la vestía. En la actualidad, los que no lo conocen, pueden buscar en las redes a Mark Bryan. Tal vez alucinen. ¿Por qué? Pues porque se trata de un hombre de 61 años al que le gusta llevar faldas y también tacones. Es ingeniero robótico y vive en EEUU. Pero no termina ahí la cosa... ¡Está casado y tiene tres hijos! Él siempre busca desafiar los roles de género, por lo que hay que valorar y sobre todo entender su postura. Como sabemos, sin revolución no hay cambio.

Y quizás en esa forma de actuar por parte del alumno vasco esté la intención de dar un giro de 360° como sociedad, entender de verdad que somos iguales y así evitar que sucedan tragedias como la que tuvo como fatal protagonista a Samuel, el joven coruñés al que dieron muerte por su condición homosexual el pasado verano. La brutal paliza que recibió el enfermero de 24 años muestra que vivimos en una sociedad hipócrita y retrógrada, que se disfraza de tolerante y censura todo lo que no es como la derecha dicta.

Hace unos días sabíamos de otra noticia espeluznante, que había podido terminar igualmente en tragedia. Una joven era empujada desde la Muralla de Lugo por su condición de transexual, cayendo desde una altura de doce metros. Acaba de salir de la UCI, después de ser arrojada desde el adarve por un hombre al que había conocido la misma noche de la agresión. ¿Qué nos está pasando como sociedad?

Los que nos dedicamos a la docencia vemos que es fundamental trabajar todos juntos por la igualdad, contra el machismo, la homofobia y los estereotipos de género. Debemos luchar por la libertad de poder ser nosotros mismos, sin ningún tipo de discriminación y apoyar a los que, sintiéndose diferentes, están ahora sufriendo. Decimos que hay que ser tolerantes pero el camino todavía parece ser muy largo cuando pasa lo que está pasando... Conmemoramos fechas como el Día Internacional de la Memoria Trans (20-N), el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25-N), etc. Pero la lucha debe ser cada día, avanzando paso a paso, educando en igualdad.