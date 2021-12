Libros estropeados, vivos

CAMBIÉ de casa y doné mis libros a bibliotecas de la ciudad. Se quedaron algunos y he releído dos de ellos, ajados. Uno es la edición de La Odisea en Austral, esa de letra chica y páginas encoladas que se despegan y escurren. Cada noche navego con Ulises en sus cóncavas naves por el anchuroso ponto; justo acabé de arribar a Ítaca; me sé el final, igual que lo sabe usted, pero me engolosina revivir el encuentro con el porquero y con la nodriza y con la leal Penélope.

El otro es Retorno a Brideshead (E. Waugh, 1950). En su página primera encuentro, escrito por mi mano: “Encontramos este libro en el albergue de Marisa en Terradillo de los Templarios, en el alféizar de la ventana, 8 de diciembre de 1999; me autorizó a llevarlo”. Se desgajan la cubierta y algunos cuadernillos, que debo recoger del suelo. Revivo la Gran Bretaña de entreguerras de hace cien años, vivida por aquellos cínicos demasiado ricos; vidas seductoras y poco edificantes.

Los había leído antes. Conservan la atracción de husmear en vidas ajenas y el encanto del estilo. Fueron escritos en griego antiguo y en inglés contemporáneo respectivamente y han padecido la tortura de la traducción al castellano.

Nos seducen todavía sus alejadas historias, que nos distraen de la propia, aburrida. Y aprendo a vivir de ellas a encarar peligros y conservar la esperanza, con Ulises. Y hurgar en los desafectos en las familias Marchmain y Ryder que nos narra Charles. En los dos hay sombras y luces.

Gocé de lectura sosegada en libros usados de papel frágil color pajizo. No necesité pulsar saltar anuncio y u orillar ofertas de vuelos baratos hasta fin de año. Me lo ha permitido la Odisea, compuesta hace dos mil ochocientos años y el Brideshead de Waugh, que lo fue hace setenta. Leer despacio, comer despacio, rezar despacio. Slow.