Libros, hermosa locura

YA conocen que soy bastante refractario a la celebración de los días de algo, una costumbre que cada vez se impone más, hasta el punto de que, en muchas ocasiones, se acumula en una sola fecha la celebración de varios asuntos, algunos muy importantes y decisivos, o eso creo, y otros un poco triviales. Como pasa con todo, a veces es mejor parar a tiempo, no convertir cualquier cosa en objeto de homenaje global, pues, de esa forma, las celebraciones perderán valor.

Ahora bien, el Día Mundial del Libro es algo ya muy consolidado que no creo que nadie vaya a discutir. Tal y como está el patio, envuelto en esta borrachera cotidiana de simplezas, me parece bien dedicarle al menos este 23 de abril al libro, dulce territorio de libertad. Aunque leer, como comer, debería ser una actividad cotidiana. Se trata de alimentarnos, de una u otra forma.

En un día como hoy tal vez deberíamos hablar, ¡otra vez!, de las elecciones de Madrid, que parecen coparlo todo. Ayer, en Cuatro, Joaquín Prat dijo de pronto: “bueno, también nos ven fuera de Madrid”. No está mal recordarlo. Hemos hablado varias veces de esa omnipresencia, de ese exceso, total para que, al final, el monte vaya a parir un ratón, como parece que piensan analistas y opinadores.

Hicieron varios resúmenes de las frases más repetidas, y alguien definió el momento como el reflejo de la nueva cultura del tuit. Frases con apariencia de eslóganes, afirmaciones categóricas, bastantes desmentidas por los datos empíricos, casi todas prediseñadas, previsibles, y algunas con muchos aires.

Así que, en realidad, resulta mucho mejor hablar del Día del Libro. El libro sí que puede salvarnos. Y no se limitará a la frase propagandística, ni al argumento diseñado por los gurús, ni al dogma como verdad absoluta, si es que de buenos libros hablamos. El libro tiende a abrirse al placer, tan importante, a las sensibilidades, a los matices, a las ideas, a la complejidad, a la palabra sin el escrutinio de la furia contemporánea que cercena a menudo la libertad creadora.

Ya saben que el Día del libro se celebra hoy en recuerdo de la muerte de Cervantes y Shakespeare en 1616, que en realidad no murieron el mismo día ni se conocieron, como fabula hermosamente Ruiz Mantilla en El encuentro (Galaxia Gutenberg). También murió, en ese día y en ese año, el Inca Garcilaso, y lo hizo en Córdoba. Son buenos motivos, aunque, ya ven, los anglos han aprovechado para considerar que hoy es también el Día de la lengua inglesa... Por William Shakespeare, claro está.

Siempre he pensado que leer El Quijote de vez en cuando no sólo es una actividad placentera, sino un buen alimento para la vida. Por supuesto, no sólo celebramos hoy esta novela, pero todas se reúnen finalmente en el texto cervantino. Cabe considerar que fue muy bien traducida al inglés por Thomas Shelton al poco de publicarse su primera parte, y después ha sido vertida a la lengua de Shakespeare muchas veces. Recuerdo con mucha satisfacción el día en que John Rutherford, tan galaico él (más que oxoniense, si cabe) me contó con un entusiasmo sin límites cómo había traducido El Quijote al inglés bajo una higuera en Ribadeo. Es, por cierto, una traducción excelente.

En fin, celebremos el día. Y que el severo escrutinio o expurgo de los libros se quede en el irónico capítulo VI de El Quijote. Pues todo lo que necesitamos es la libertad de las palabras. Y que nos den el toque justo de locura para salir a recorrer los caminos de la vida.