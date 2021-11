Licencia para prohibir

SI Valle-Inclán viviese hoy en día, tendría mucho material para su género sarcástico: el esperpento. Si ya fue un disparate convertir la antigua Secretaría General de Sanidad y Consumo en ministerio, mayor aún lo fue poner al frente a Alberto Garzón. Tras dos años ha destacado por su inactividad, sectarismo y disparates constantes. Pensando cómo justificar su sueldo y en su afán por dar lustre al ministerio creado ad hoc para sus políticas posaderas, no crean que se le ha ocurrido cómo bajar la factura de la luz, del gas, del butano, o de la cesta de la compra, no, eso ya se lo deja a otros. Su última y brillante idea: prohibir la publicidad dirigida a niños de chocolates, galletas o helado.

En cualquier caso, este amor por la comida sana y su rechazo a chuletones y dulces debe ser reciente, porque a los 270 invitados a su boda hace cuatro años no les ofreció las hortalizas que ahora patrocina, sino otras viandas como bogavante, solomillo ibérico, langostinos con salsa americana o pirámide de chocolate con helado de vainilla.

Que hay un problema de obesidad infantil es indudable, pero pregúntense por qué. Igual en muchas casas no se puede comer otra cosa que patatas e hidratos de carbono, ni hacer zumos naturales. Igual merece la pena repensar esto, sin criminalizar a nadie y sin atacar las libertades individuales. Evitar alimentos procesados está justificado por la epidemia de obesidad que afecta a los menores, pero eso no puede ser la excusa del Gobierno para obviar que el Estado no está para controlar todos los aspectos de la vida humana, sino para prestar los servicios que los ciudadanos por sí solos, de forma individual, no son capaces de cubrir.

¡Es más fácil prohibir que educar! ¡Es mejor limitar los derechos que trabajar para que se tenga claro que un refresco no es malo, pero veinte sí! ¡Es mejor prohibir y depender del criterio de papá Estado, que tener criterio propio!

Esta actitud responde a la querencia de la izquierda por la ingeniería social. Tratan de imponer su visión del mundo como si esta fuese moralmente superior y la única válida, moldeando la conciencia de los ciudadanos en base a sus principios, hábitos y costumbres. De esa reeducación nacerán las generaciones forjadas por Garzón y sus compañeros de Gobierno: chicos que podrán hacer el bachillerato en tres cómodos años, que pasarán a Selectividad con un suspenso, o a los que no se podrá exigir que estudien por si se agobian. Eso sí, no tomarán ni pasteles ni helados.

Al Gobierno le preocupa el azúcar, a otros nos preocupan más las advertencias de apagones de Austria, que Argelia cierre nuestro gasoducto, que China compre todo el carbón posible, o que Rusia sea la dueña del gas de Europa.

Este gobierno de Chiquitos de la Calzada más que de Adenauers tiene cambiadas las prioridades: ¿marihuana? Sí, claro, ¿bocadillos de Nocilla? Eso no.