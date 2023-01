Limosnero político

ABRAN las puertas de la necesidad, señora y señores, que ya llegó el hombre máximo, con el cuerno de la abundancia, dispuesto a terminar con el hambre del pan y la justicia que demanda el pueblo. Ya llegó el limosnero. Ya vino a repartir el aguinaldo perentorio y temporal con el método de ayudas fraccionarias en el plazo y la cuantía. Ya irrumpió, como suele, con estilo casposo y fanfarrón ante el atril, donde suenan las mentiras y los rollos para dar la cambiada al pueblo mansurrón, antes de que la penuria le señale el camino de la calle enardecida e indignada, con perdón de los mamporreros sindicales.

El reparto que predica es la copia de aquel otro de 400 euros para consumo cultural de la movida, que habrá que renovarlo antes de que salgan las flores de mayo, con aroma de elecciones y no vaya a ser que desmaye la memoria que es muy frágil, en política. Es que la cosa tiene enjundia. Todos sabemos, o debiéramos saber, que el limosnero estatal no da nada de su partido y menos de su bolsillo. Es la superabundancia de Hacienda atiborrada de impuestos recaudados, más los miles de millones de euros aportados por los Fondos Europeos lo que permite echar mano a la faltriquera que pertenece al mismo pueblo que tributa.

Y resulta curioso el sistema de reparto. Siempre se olvida el limosnero de que hay una clase media a la que deja fuera del reparto. Esta clase media que es la que derrama sudor en el diario quehacer, maltratada en la escala del IRPF, siempre olvidada en la frontera de ingresos limitativos para beneficiarse de subvenciones ya sean en el acceso a la vivienda, los consabidos cheques, ayuda escolar, confundiendo siempre el concepto de pobre rico con el de rico pobre y la apariencia con la realidad. A partir de los 27.000 euros, todos ricos. A las familias numerosas, no solo se las olvida, sino que se les cambia el nombre. Debe sonarle a franquismo. Diríamos que escogen el camino errado, pero no.

Es el camino que les conviene para sus fines electorales. No hacen nada que no lleve impresa tal etiqueta, y lo más vergonzoso es que lo hacen a cara descubierta. No les importa quedar mal y perder, si llega el caso, la poltrona. La ganancia, la colocación y el pretendido prestigio ya los tienen seguros. Saben que el puntal de la economía es la creación de empresas y la búsqueda de la riqueza económica y social que es la que garantiza pan para todos. Pero este camino es muy lento y laborioso. Más rápido y vistoso es repartir limosnas y burlarse de la oposición, haciendo muecas, cuando esta interviene en el Senado.