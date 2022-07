Lítore Cuarteto de saxofones” y el guitarrista Álvaro Toscano: “XII Festival de Peregrinos Musicales”, en A Praza de Mazarelos

Dos actividades del “XII Festival de Peregrinos Musicales”, en la Praza de Mazarelos, comenzando por la de esta tarde- 20´00 h.-, a cargo del “Lítore Cuarteto de saxofones” que integran Sira Pellícer, Jaime Estévez, Hugo Lomba y Miguel Flores, los dos primeros, intérpretes que y ya colaboraron el citas anteriores del certamen. El programa, propicio para una oferta en espacio abierto, invita a disfrutar de formas típicas de agrupaciones de viento, en este caso centrado en la cuerda de saxofones en toda su espectacularidad, y con obras de compositores a los que pudimos escuchar en sesiones de similar talante. Sesiones como la que en pleno curso, y en las programaciones de la “EAEM”, se convierten en una garantía de buen entendimiento por la proximidad en sus estéticas. Compositores como Eùgene Bozza (1905-91), del que se elige el “Andante ed Scherzo”, de finales de los cincuenta, un músico de fortuna por la relación familiar, en especial por su propio padre, que le apoyó en sus tentaciones por ese mundo musical, al que llegará mientras su generoso preceptor se la veía en el día a día como músico de atril, en el mundillo de casinos del área mediterránea.

Distendido y jovial, sabrá de la música a través de sus opciones más ligeras, lo que no le impedirá acceder a espacios de mayor rango, en los años de formación en la Academia Santa Cecilia, de Roma, y ya en París, con el maestro Edouard Nodard. Recibió el Gran Premio del Conservatorio, optando a la Cátedra y a la plaza de concertino de la Orchestre Padeloup. Obtuvo también el prestigioso Prix de Rome, por el oratorio “La legende de Roukmani” y llegó a ser director de la École National. Para mantenernos en esta línea de compositores, nos encontraremos con Alfred Desenclos (1912/71), una propuesta no tan distante, para un creador si cabe tardío, por sus estudios en el Conservatorio Roubaix. Curiosa carrera la suya, ya que la influencia de la música sacra, será determinante por influencias de Camille Saint-Saëns y Gabriel Fauré. Por lo que no atañe, quedémonos con trabajos suyos como un ”Concierto para violín”; “Incantation, Threne et Dance”, para trompeta y orquesta; Bucoliques”, para flauta y piano; la “Suite breve”, para tuba y piano, y otras parecidas en ese estilo entre camerístico y solista para orquesta.

William Albrigth (1944/98), con los “Fantasy Études”, siempre en esta línea, de un creador con fundamentos en la Juilliard School, la Eastman School of Music, y en la Ac. de Michigan, en donde siguió la docencia Ross Finney, George Rochberg y, especialmente, en órgano con Manly Manson. Gracias a una beca Fullbright, amplió en París con Olivier Messiaen- fundamental en su larga carrera profesional-, y que en lo relativo a su evolución, marcará un tendencia dentro de las corrientes poliestilisticas. Aaron Siebert Sío, que vuelve con obra suya, en tres partes: “The sobbing of the poenix”; “The Drawing of the childhood” y “The Kingdoom of Mourning”. Compositor y pianista, tuvo en estreno con la “RFG”, “Memorias de un neno labrego”, sobre el relato de X.Neira Vilas, en un trabajo que destacaba por su lirismo y concentrada belleza, destacando las disonancias, realzadas a través del tratamiento inspirado en las tradiciones tomadas de las muiñeiras, los alalás, en un climax de simbolizaba el renacer del protagonista.

Un Piazzolla de larga sombra, por pieza emblemática, la “Historia del tango”, en pasajes escogidos, “Bordel”, “Café”, “Night Club” y “Concert d´aujourd´hui”, entramado de detalles elegidos de distintos momentos creativos y que dan sobrado juego creativo para elaborar un perspectiva de uno de los renovadores del tango por excelencia. Prendados quedamos de las agrupaciones para las que escribió por etapas, fiel reflejo de un músico de obsesiva necesidad de revisión de un legado, del que poco apoco parecía cansarse. Cada Piazzolla, un renovador, y es casi imposible quedarse a una carta. El Piazzolla, de los quintetos, los septetos, las orquestas a las que encontrará nuevas dimensiones y las relaciones con otros grandes artistas desde Osvaldo Pugliese, a Alfredo Gobbi, Anibal Troilo y Horacio Salgán.

El guitarrista Álvaro Toscano, en a Praza de Mazarelos- 20´00-, se presenta como ganador del “Recital” del “XII Concurso de Peregrinos Musicales”, culminando esta primera invitación abierta, en un programa muy a tono con el instrumento al que está dedicado, la guitarra. Ferrán Sors, en una obra típica y característica, la “Introducción y variaciones sobre un tema de Mozart Op. 9”. A su favor, y como artista, la protección recibida desde joven, por parte de la duquesa de Alba, profunda admiradora, quien le confiará el cargo de organista de la capilla y profesor en su entorno familiar. Incansable viajero, se convertirá en auténtico embajador cultural por las distintas cortes, aunque en medio de los avatares napoleónicos, buscará refugio en París, antes de pasar a Londres. Artista también para el teatro, aquí le tenemos a través de uno de sus instrumentos por excelencia, la guitarra que mantendrá su vigencia hasta la actualidad y como capricho de los buenos aficionados y de esa forma, están a nuestro alcance el “Grand Solo p. 14”, la serie de sonatas Op. 15”, otra serie de “Grandes sonatas”, la “Serenata Op. 36” y en no menor medida, las piezas didácticas, las fantasías, los “duetti” o los “Divertimentos”

Francesc Tárrega y dos emblemas de postín, que han recibido los arreglos más plurales, es decir, el “Capricho árabe” y los seductores “Recuerdos de la Alhambra”. Un mundo plagado de éxitos el suyo, merced a la incuestionable revalorización de tan apreciado instrumento. Las giras incontables, fueron un modélico ejemplo de un artista- estudioso, que no se dejó arrastrar por las glorias cotidianas, sabiendo mantener el equilibrio con los períodos de investigación y estudio, después de establecerse en Barcelona a partir de 1882, en donde creó un centro de investigación musical, que fue primordial para la divulgación del mundo de la guitarra. Su actividad concertística, decayó a partir de 1906, a consecuencia de una seria lesión en el brazo derecho. De su escuela, saldrán talentos como Pujol y de su legado, esa profunda inspiración de las tradiciones ibéricas.

Joaquín Rodrigo, con “Invocación y danza”, dirá el saguntino en sus memorias mano a mano con su compañera Victoria Khami, que recodaba las fechas de la composición de obra tan sentida, una escapada a Madrid para asistir al estreno de “La fantasía para un Gentilhombre”, en manos de su apreciado Andrés Segovia, tiempos en los que el “Curso U.I. de Música en Compostela” , comenzaba a tener sus primeros resultados artísticos de importancia. Surgió a la par un concurso propuesto por la “ORTF”, en París, denominado “Coupe de la guitarra”. Era el organizador Robert J.Vidal, y Rodrigo, pensó precisamente en su amigo Regino Sainz de la Maza. La obra en concreto, se titulará “Invocación y danza”, un homenaje a Manuel de Falla y que recibiría el reconocimiento entusiasta del jurado.

Astor Piazzolla, de nuevo en lid, con el “Invierno Porteño”, probatura de un experimentalismo en las cercanías con los puntos de encuentro, en actualización, con las “Cuatro Estaciones” vivaldianas, un salto de épocas y estilo que definitivamente o suscita crispación alguna. Bien sabía Piazzolla que vías de encuentro pretendía buscar, en este trabajo que distancias previsibles, podrá llevarnos a trabajos firmados como “Libertango”, ”Suite Lumière”, “Suite troileana”... y tantos otros. El Piazzolla que poco tiene de irreverente, en esa búsqueda de posibles modernidades en el colmo de los años de madurez. El Piazzolla que igualmente, se topará con Lalo Schifrin y la “Orquesta St. Lukes”.