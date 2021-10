Llaman caridad al mecenazgo

LA reciente donación de tecnología médica a la sanidad española por parte de la Fundación Amancio Ortega, ha desatado entre gente mezquina unas reacciones ajenas a la razón y al sentido común.

Echenique ha manifestado que “no me fío de la donación... Habría que ver si, con los impuestos que evitó pagar en España con sociedades pantalla en Malta por sus megayates, esto nos sale a cuenta o a devolver.” Este ser humano resentido, confunde el fraude y la evasión fiscal con la utilización de la legislación vigente en cada país, que, naturalmente, las empresas multinacionales utilizan en su beneficio.

El presidente de la Junta de Extremadura ha dicho: “la sanidad española no puede depender de que Zara venda o no...”. Pablo Iglesias ha pontificado:”una democracia digna no acepta limosnas de multimillonarios”. La docta Isa Serra cree que “La sanidad no puede depender de la caridad.”

Los menos indicados para hablar de esto son ustedes, que ni cumplen lo que prometen ni son capaces de ser eficaces en aquello en lo que dicen “estamos trabajando”, y creen que los puestos de trabajo se crean con una varita mágica, cada día, por la mañana, y según el humor con el que amanece el empresario. Pues no es así, la riqueza se genera en régimen de dura competencia en todo el mundo, con riesgo, trabajo, continuidad y tenacidad. ¿Saben ustedes lo que significan estos valores?

Además de resentimiento, esta actitud rezuma ignorancia. En los países con más alto nivel económico, el mecenazgo en sanidad, cultura, investigación o educación, por ejemplo, son habituales y a ningún ciudadano de EE.UU., R.U., Francia o Italia, por poner solo algunos ejemplos, se le ocurre decir que la sanidad, la investigación, la cultura o la educación de su país viven de la caridad o de lo que ganan los empresarios.

Quienes sí viven de la caridad samaritana de la Iglesia y otras instituciones religiosas y laicas, son los millones de españoles que sufren las consecuencias de la pandemia y la situación económica. ¿Qué sería de ellos sin sus ayudas? La sociedad civil y la Iglesia están sustituyendo a la administración del Estado.

Hoy mismo, más de 7.000 personas sin hogar en la Isla de La Palma, siguen escuchando las promesas del Presidente del Gobierno cuando les visita los fines de semana: ¿qué sería de ellos sin la solidaridad de vecinos, familiares y miles de donantes anónimos?, ¿dónde está la Ministra de Derechos Sociales?, ¿preparando la propagandística Agenda 2030?

Menos resentimiento y sectarismo y más concordia, sentido común, eficacia y hasta agradecimiento.