Llanto por el monte quemado

EL dios griego Hefesto, Vulcano en la mitología romana, propiciaba patronazgo al fuego y al oficio de artesanos y de herreros. Bajo su sagrado patrocinio se auspiciaban las mejores creaciones de forja y arte, para cubrir las apetencias del buen gusto de las gentes de aquel tiempo. Se trataba de un fuego domado y pacifista, cuyo oficio era ablandar y dar temple a los metales y materias similares, en la forja. Luego vino el hombre, habitante de los siglos posteriores, persiguiendo el bienestar y, muy pronto, descubrió, en el fuego, propiedades de servicio y beneficio, como para cocinar y combatir el frío.

Cuando, en el fuego, se descubrió la facultad de quemar, se le identificó, también, con la de destruir vidas y enseres, como ocurre con el fuego de las guerras, que es siempre un fuego enemigo. Bajo la cobertura semántica del fuego está el incendio, a cuyo nefasto poder están sometidos, en estos días, nuestros montes, que no son nuestros. La realidad es que arden los montes de más de media España. Se están quemando, al mismo tiempo, riqueza belleza y vida.

Fuego incontenible humareda y llanto son las pinceladas negras de este apocalíptico cuadro que se nos ofrece. La gente clama al cielo, se desespera y pide ayuda para domar un fuego que vino para acabar con nuestros verdes bosques, con nuestra fauna y, lo peor de todo, con alguna que otra vida humana. Y, a todo esto, la autoridad que nos dirige, acude a hacerse la foto en línea no cercana de fuego, y dice que está trabajando, a tope, por tierra cielo y mar, que es donde hay agua, y no pierde ocasión de ponerse el parche, por aquello de la posible cuota de responsabilidad, hablando del cambio climático que es culpa de todos, como fue la pandemia que desbarató nuestras recursos sanitarios, y la guerra de Ucrania que, junto con los ricos y las eléctricas arruinaron nuestra economía.

Eso sí, de los oscuros acuerdos con Marruecos y la enemistad con Argelia, que es “la venganza del gas”, de eso, no se habla nada. Y, mientras tanto nuestros paisanos afectados por los incendios lloran de pena y de rabia. Señores del Gobierno, déjense de cuentos . Hay una solución. Por lo menos , la más importante. Límpiense los montes de modo preventivo. Retírense, en invierno, los matojos que serían un elemento combustible de los incendios de verano. En mis tiempos de niño, mi abuelo paterno vendía los tojos de sus fincas a los vecinos que no disponían de suficiente extensión de monte, para preparar la cama a los ganados y elaborar el abono vegetal llamado estiércol. En tiempo de mi abuelo no ardían los montes.

¿Qué no hay dinero? Supriman cuatro ministerios, con sus adláteres, además de otros gastos públicos innecesarios y ya tienen una gran parte de los recursos necesarios. Se lo pide el pueblo que llora, sin culpa, sus desgracias que ustedes contemplan con cara de circunstancias. Este es el discurso que procede. Lo demás son historietas para despistados.