Llega el día de la foto

AL fin llegó el día de la foto. O fotos, que serán dos. Tras varias semanas debatiendo si el encuentro debería ser conjunto o de tú a tú, la propuesta de Pontón terminó triunfando y ella se verá primero, a las diez horas de mañana, viernes, con Feijóo. Un par de horas después se repetirá el formato con Caballero.

Los entendidos repiten que las formas son importantes, y en este caso podríamos decir que esenciales, pues de eso se trata. Y daremos una vez más la razón a McLuhan cuando nos sorprendía en la carrera de periodismo con que el medio es el mensaje. O sea, la forma es el fondo, el continente deviene en contenido. Estaremos, pues, atentos a los detalles, a eso que denominamos lenguaje corporal.

La foto, en principio, beneficia a la líder del BNG. Como en el Parlamento de Galicia no está institucionalizada la jefatura de la oposición, la cita no deja de ser un reconocimiento tácito por parte del presidente, algo inevitable por otra parte en personas educadas.

Un gobernante no debe rechazar una petición de estas características, y Pontón anduvo rápida en la maniobra. O Caballero lento, pues el socialista bien podía haber solicitado antes la entrevista, lo que pondría a Feijóo en un brete si a renglón seguido la reclamaba la portavoz nacionalista. En cualquier caso es una lástima que se quede en eso. En los tiempos que vivimos la política –los políticos– debería estar centrada en atender las urgencias de sus gobernados.

En Galicia no hay posibilidad de que triunfe una moción de censura y un adelanto electoral parece descartado. La estabilidad política está garantizada durante más de tres años. Es una situación beneficiosa para la gestión, la sanitaria y económica en primer lugar. Seguramente los mejores datos relativos que ofrece Galicia en estos dos campos se deban, en buena medida, a esta circunstancia.

Pero no solo la Administración autonómica es actor principal a la hora de gestionar. Hay otro protagonista capital, la Administración central, con igual o mayor responsabilidad. No desvelamos ningún secreto si decimos que el comportamiento del Gobierno con Galicia deja bastante que desear. Sobran ejemplos, agravados en los últimos tiempos, de maltrato a esta tierra, como denuncia el propio BNG.

Hay cuestiones, de las importantes, en que Feijóo y Pontón defienden propuestas parecidas, por no decir iguales. Pero las interferencias externas, de carácter ideológico, hacen muy difícil, por no decir imposible, el acuerdo. Cataluña y País Vasco marcan las prioridades del nacionalismo gallego.

Probablemente el PSOE se lleve un batacazo en las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo. Creo que existe la sensación, sea o no cierta, de que el Gobierno no está con Madrid. Lo mismo sucede en Galicia, con penalización para Caballero. De eso podría hablarse en las reuniones de mañana. No en cómo ir contra el Gobierno, sino en la mejor manera de defender Galicia. Pero es misión imposible. Feijóo no precisa de estos apoyos, Pontón se alinea a las tesis soberanistas como prioridad y Caballero, por su debilidad política, tiene que demostrar su fidelidad a Sánchez por encima de todo.

En fin, disfrutaremos con las fotografías.