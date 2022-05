Llegará la luz

AL comienzo de toda esta película que nos parecía ciencia ficción la gente caminaba más despacio. Y triste... No había apenas sonrisas. Hasta parecíamos autómatas, vagando con la mirada ausente, con unos ojos que no parecían saber adónde dirigirse... No había apretones de manos. No había abrazos por la sorpresa de ver una cara amiga que se acercaba. Contacto cero. Pero entonces, cuando veíamos el rostro de un niño que jugaba en el parque ajeno a todo este infierno, nos llegaba ya un hálito de esperanza y se nos iluminaba la mirada, en ese momento hasta nos atrevíamos a ser por un ratito... felices. Soñadores.

Siempre pensé que el momento en el que nacemos influye de forma decisiva a la hora de preferir una estación del año u otra. Soy de julio y para mí el verano es la época ideal, la de las ilusiones y la felicidad. Al fin y al cabo, soy un signo de fuego y algo va a tener que ver... aunque no sea yo de consultar el horóscopo. La euforia corre por mis venas cuando se acerca el buen tiempo, cuando el calor hace acto de presencia y se queda, cuando las horas de luz se prolongan hasta hacer de cada jornada una aventura que se llena de fotos, besos y cañas en una terraza. Con escapadas a la playa y tortillas compartidas sentados sobre las toallas extendidas, con meriendas en las que no faltan las cerezas y el sabor a familia. Con conciertos al aire libre y madrugadas en tirantes. Pero todo eso pareció olvidarse en aquel verano incierto del 2020. Había esperanza en que, después del confinamiento y tras la desescalada, todo volviese a la normalidad. Pero nada más lejos de la realidad. Hubo algunos momentos de tregua, pero la batalla seguía. El virus acechaba de nuevo.

Ahora, dos años después y a punto de comenzar un nuevo verano para el que tenemos distintos proyectos, vemos la luz (a pesar de que no todo ha acabado, a pesar de seguir tomando ciertas precauciones, a pesar de no olvidar todavía la mascarilla).

Fueron dos inviernos muy duros, con todas las restricciones que se dictaban o nos imponíamos a nosotros mismos por el bien de nuestros seres queridos. De lluvia y frío en el alma, de oscuridad y melancolía al recordar las tardes al lado del mar, las comidas al aire libre y las risas tumbados en las hamacas a la hora de la siesta. De echar de menos los besos, el contacto.

La monotonía en la que vivimos atrapados ese tiempo condujo a altibajos en el estado anímico, invitando a que la depresión entrase en casa y se sentase también a la mesa, como uno más. Tratamos de no permitirlo, con la compañía de un buen libro, una nueva serie o cualquier actividad para escapar lejos, aunque fuese desde el sofá... recordemos que nuestra imaginación no tiene por qué tener límites.

Luchamos por apartar esos tristes pensamientos causados por no ver la luz al final del túnel en esta pandemia. Y ahora reclamamos nuestro premio. Nos lo merecemos. Que venga un verano de besos, de amor, de poder disfrutar los unos de los otros. No debemos tampoco olvidar que en realidad la felicidad hay que buscarla en los momentos cotidianos, en las pequeñas cosas, en las muestras de afecto. Los pequeños detalles son los que realmente valen la pena, por los que hay que dar gracias, como por ver un día más el sol y sentir su calor acariciando nuestra piel.