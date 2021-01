Llegó el día, pero aún falta todo

LA verdad es que uno tiene la esperanza de que durante un tiempo no sea necesario hablar de Estados Unidos, o al menos no a cada paso, como sucede ahora. Eso ocurrirá si logra volver a la normalidad. Se diría que está muy lejos de ella. Y no porque Trump tome hoy las de Villadiego, no sin rechistar hasta el hartazgo, van a mejorar de pronto las cosas.

Es tal el estado de deterioro político, que no me gustaría estar en la piel de Joe Biden. Empezando porque Biden no será Trump, eso desde luego, pero está por ver si es capaz, es decir, si realmente tiene la fuerza y la decisión para desmontar el andamiaje atroz de su antecesor y volver a construir sobre las cenizas de la confusión y la división. Creo que será como despertar de una resaca profunda.

Como señalaba el pasado domingo Vargas Llosa, es muy cierto que todas las democracias, por su propia naturaleza, son precarias. En realidad, la democracia combina fragilidad y solidez, casi a partes iguales. No está pertrechada con una cobertura metálica, ni rodeada por un muro (o no debería estarlo), sino que su fuerza proviene de mostrarse abierta al exterior. Su potencia reside en la confianza, en el respeto, en evitar la insolidaridad y las mezquindades.

Es imprescindible que las sociedades democráticas sean complejas, que sus ciudadanos alcancen la máxima educación posible, porque, aunque en una democracia, como es natural, todos los ciudadanos son iguales, no es menos cierto que cuanto más conocimiento, cuanto más espíritu crítico, mejor se elegirá. ¿Interesa esto a todos? Por supuesto que se puede errar a la hora de elegir. Por supuesto. Y no quiero alimentar la idea de una democracia de ilustrados alejados del pueblo, como, de hecho, transmiten los que abominan de las élites intelectuales, Trump entre ellos. Pero ¿es acaso mejor sembrar la ignorancia? ¿Es mejor que la gente sea engañada y manipulada?

Ninguna sociedad democrática está libre de elegir un gobernante inadecuado, y menos hoy, con tantos liderazgos discutibles. Por suerte, una de las grandezas de la democracia reside en que cualquier gobernante sólo es elegido por un tiempo concreto, también Trump, aunque no quería irse, y suele haber muchos resortes que funcionan cuando todo se desmanda. En ese sentido, cabe decir que los resortes han funcionado en Estados Unidos, aunque no se haya podido evitar el deterioro, que no es sólo de la imagen.

Consciente del caos, Biden va a iniciar un período de contrarreformas (no cabría pensar en otra forma de actuar), sobre todo en emigración (superando, dicen, aquella amnistía de indocumentados que hizo Reagan). Pero no sólo. ¡Falta todo por hacer, después del diluvio! Y es posible que algunas expectativas no se vean satisfechas. Ese es uno de los grandes peligros que afrontan el país y el presidente.

Con el partido Republicano en plena zozobra, responsable en parte de lo sucedido, y con Trump todavía dispuesto a liderarlo (creo que no será posible: liderará, como mucho, otra cosa), una falta de compromiso del partido Demócrata, o una rebaja de sus promesas, sería desastrosa. Se necesita valentía, y, al tiempo, capacidad de seducción. Y un poco de alegría, tras estos años de pésimo humor.