¿Llegó el momento?

¿Habrá moción en Ourense? En el juego del mus lanzar el órdago a la grande significa que el jugador tiene los reyes y los caballeros, los que ostentan el poder, y por tanto gana la partida. Gonzalo Pérez Jácome pensaba que tenía todo bajo control cuando lanzó su órdago consciente de que PP y PSOE, como vino ocurriendo a lo largo de la legislatura, no se pondrían de acuerdo. Y puede ser que sea un órdago a la chica que le va a salir mal. Al menos eso puede deducirse de los siguientes movimientos: el PP se abre a la posibilidad de presentar una moción y Manuel Baltar, fortalecido en la diputación tras la debacle nacional de Ciudadanos, ya no la rehuye y el PSOE (el más votado) siempre estuvo dispuesto a echar a Jácome. Incluso al alcalde no le vendría mal quedar de víctima para lo que queda de mandato.

¿El papel de Carlos Mouriño? Otro órdago es el lanzado por el presidente del Celta a dos de sus jugadores, Denis Suárez y Santi Mina. Aunque por razones bien distintas los jugadores se amarran a sus contratos y esperan que la directiva mueva ficha. Pero el presidente no quiere dar su brazo a torcer. Ni en el fondo ni en las formas tiene razón. Hay unos derechos que se deben respetar. Al menos en nuestro país.

¿Atenderá Pedro Sánchez las demandas del presidente de la Xunta? Respuesta: El año que viene, si Dios quiere.