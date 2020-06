AHORA que la pandemia ha hecho aflorar tantas fragilidades y no pocas imposturas se suceden los artículos sobre lo bufonesco, que ha tomado algunos de los tradicionales territorios de la política. También tiene que ver, claro está, con la cultura del espectáculo. La política se ha apropiado con descaro mediático, como suele, de esos resortes del cómico (aunque sean los del cómico malo y a menudo poco imaginativo), o de los del hablador dicharachero, conocido también por charlatán, aquellos vendedores de mi infancia o de las películas del Oeste (ahora, adivino, al borde de la desaparición). Incluso un charlatán de crecepelos tenía más fondo filosófico y un lenguaje más creativo que lo que escucho en tiempos de alta verborrea.

Lo bufonesco ha alcanzado carta de naturaleza, pero para mal. Está llena la Historia del teatro de grandes bufones, pero se necesita una larga formación para tareas de tanta enjundia como convertir en risa las cosas de la vida. El lenguaje ortopédico de los argumentarios, las frases acartonadas y repetitivas, las letanías de la propaganda contemporánea, no alcanzan a imitar a los cómicos que en el mundo han sido, aunque intentan hacerse con las audiencias. Los especialistas en comunicación política no dejan de imitar todas esas técnicas de penetración social, pues en ello les va el favor del público: nada diferente de la publicidad. Quiero pensar que el personal se ha ido haciendo a la idea. Creo que empieza a reconocer los trucos.

Una de las curiosidades de nuestro tiempo está en el crecimiento exponencial del lenguaje político de primera mano, es decir, aquel que se vende como más real pues no pasa por filtros, asegura, ni, si es posible, por la mano del periodismo. No es casualidad que algunos de los lenguajes más intimidatorios del presente provengan de las fuentes que proporcionan las redes sociales, y en este plan. Algunos han llegado a confundir el periodismo con eso ¡nada menos!, convencidos de que es mejor un tuit del interesado (viva el individualismo, o quizás mejor, el egocentrismo) que toda la elaboración periodística que pueda hacerse sobre ello. Puentear el periodismo, o el pensamiento crítico, puede ser el sueño de algunos. Alimentarse del lenguaje maniqueo y simple, sin duda, genera indigestiones.

Ahora algunos líderes políticos quieren recoger velas y se quejan del daño que lo bufonesco está haciendo a sus países y al mundo en general. Lo bufonesco falso y cutre, diría yo. La impostura del clown que no lo es, que carece de gracia y que no sabe poner, en condiciones, dos ideas, de verdad ingeniosas, juntas. Siempre prefiero la gente que te aborda con humor, no a esos que sistemáticamente lo hacen con el ceño fruncido y el reproche en la boca. Como si fuera una marca de superioridad, por supuesto inventada.

Menos reproches y más agudeza de ingenio, si pudiera ser. El lenguaje casi nunca miente, si uno sabe mirar. Ahora veo a Alastair Campbell decir (ayer, en ‘El País’) que “un bufón se ha convertido en el líder”, por no hablar de los que se echan las manos a la cabeza, tanto tiempo después, con las ‘trumperías’ al uso, que, por si fuera poco, tienen su audiencia. Con estos bueyes hay que arar en la cultura bufonesca contemporánea. Mejor, por favor, los humoristas de verdad.