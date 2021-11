Lo de Gibraltar, a peor

EN el asunto de Gibraltar vamos de mal en peor. La última novedad es que España renuncia a que sean sus servicios de resguardo aduanero y de frontera los que controlen el tráfico de personas y mercancías a través de nuestro territorio o espacio aéreo con la colonia, que va a estar mucho mejor que dentro de la Unión Europea. Realmente, la colonia no es la roca sino el Campo de Gibraltar.

España acepta que sean los funcionarios del Frontex los que realicen una función que le correspondería. Se cumple lo que anunciaran el premier de la colonia de Gibraltar, Picardo, y el ministro de Exteriores del Reino Unido, Raab, sobre su intocable soberanía. Y mientras, del lado español se pretende quitar la verja que marca el límite del espacio usurpado por el Reino Unido al margen del Tratado de Utrecht.

Resulta insólito que Gibraltar vaya a disfrutar, debido a las cesiones de los gobiernos del PSOE, de una situación todavía más ventajosa que cuando su metrópoli colonial estaba dentro de la UE. Miles de gibraltareños con casa en España, donde residen buena parte del año, eluden, mediante diversas triquiñuelas –como el que sus viviendas son propiedad no personal, sino de sociedades que residen en la colonia– el pago de impuestos diversos, entre otros, el de circulación de vehículos.

La expansión de facto de la colonia sobre España mediante adquisiciones de bienes raíces en el entorno de Gibraltar preocupó tanto a la II República que el Gobierno prohibió que los extranjeros pudieran adquirir fincas en dicha zona. Los habitantes de la colonia saben perfectamente manejar las lagunas fiscales que los benefician, los conceptos equívocos y su reflejo jurídico, en tanto que el régimen fiscal, a la hora de pagar impuestos nada tiene que ver con el permiso de residencia para vivir legalmente en el país.

Esto significa que puedes haber o no haber obtenido un permiso de residencia formal. Es considerado un residente fiscal quien viva en España más de 183 días por año y como los días no tienen que ser consecutivos para que cuenten como efectivos, los llanitos lo tienen fácil. La colonia no es la Roca. La colonia es el campo de Gibraltar, y cuando Sánchez quite la verja irá a más.