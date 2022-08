Lo que el pulpo me enseñó

HAY UN EXTRAORDINARIO y emotivo reportaje en Neflix sobre la relación que establece Pipa Ehrlich, buceador sudafricano y un pulpo de aguas atlánticas. Emociona verlo pues plasma sin ambages una estrecha amistad entre el buceador y el cefalópodo que sorprende a la comunidad científica por su extraordinaria inteligencia. El pulpo acaba conquistando el corazón del submarinista que llora desconsoladamente cuando este cumple su ciclo de vida. Es más que recomendable su visionado para comprender que los pulpos son animales extraordinariamente inteligentes y cariñosos.

La relación que tenemos los gallegos con este animal sorprendente es digna de estudio: se necesitan mutuamente y me atrevo a decir que no podríamos vivir el uno sin el otro. Es una simbiosis única en el mundo. Claro que en esta relación, el pulpo siempre sale perdiendo. O no. Veamos.

La historia de Galicia es en parte el apareamiento que los gallegos hemos establecido de manera unilateral por supuesto con el pulpo del atlántico.

Desde épocas inmemoriales los marineros de costa apreciaron las cualidades culinarias de este animal y desarrollaron rápidamente artes para su captura. Desde la mazorca de maíz hasta la nasa, pasando por la técnica del espejo y otras maravillosas artimañas.

No sólo aprendieron y sosfisticaron las artes de pesca sino su valor culinario: el pulpo se convirtió pronto en un plato estrella cuya capacidad de convocatoria social era sorprendente: cacerolas de bronce hervían esas ocho patas mientras la ciudadanía arremolinada en las mesas y barriles de las tascas charlaban sin cesar y establecían lazos inquebrantables de amistad o de disputa permanente.

El olor que emanaba de esas potas era tan embriagador que pronto se montó una Feira en su honor: as feiras do pulpo en Galicia son bien conocidas ya en toda España y desde que el maestro Carlos de Andrés lo ofreció en Central Park también el mundo entero se rinde a sus pies.

Los gallegos sabemos bien lo que es eso de vamos tomar un pulpo á feira. Sabemos de un plato con un sabor especial y embriagador que hay que evitar tomarlo sólo y sí en compañía de unos buenos amigos... la familia o con los compañeros de trabajo.

El pulpo a feira invita a conversar... beber y deleitarse en compañía. Es aglutinador de amistades... cierra tratos comerciales y hasta ayuda a la unión de quienes por una u otra razón andan enfrentados. Y como no: es un excelente conductor de relaciones de pareja, de desavenencias familiares y de todo tipo de desencuentros.

Entorno a un plato de Pulpo a Feira nada se detiene, todo fluye... nada es lo que parece.

Ese pulpo tan inteligente, capaz de mostrarle cariño al buceador sudafricano... de decirle: amigo... quiero ser amigo tuyo... me caes bien... te mostraré lo que soy capaz de hacer...te voy a sorprender... Ese pulpo es el mismo que eligió a los gallegos para mostrarse al mundo a través de su sabor. Un animal inteligente y un pueblo entusiasta de sus tradiciones eran el complemento ideal para ensalzar una etnografia, una tradición, una cultura identitaria y singular.

El pulpo conocía bien a los gallegos, sabía de su amor a la tradición familiar, a la tierra, al mar, a sus costumbres... a sus fiestas. Por eso les dijo a los frailes de Oseira que se pusieran al tajo. Luego vino Cunqueiro y después un buen puñado de asociaciones de entusiastas de la fiesta que la consolidaron por toda Galicia.

Por eso el pulpo, animal inteligente donde los haya, rey del camuflaje, quiso mostrase al mundo convirtiéndose en un un plato único. Algo que nos identificara ante los ojos del mundo.

Así nació o pulpo a Feira. Y por ella también se nos reconoce y distingue como pueblo, con una cultura y tradiciones muy definidas.

Este fin de semana se celebra a Feira do Pulpo do Son. La villa sonense luce nueva imagen con su fachada marítima totalmente renovada y ofrece desde hace ya un buen puñado de años, un espectáculo culinario que reclama, conjuntamente con su Festa Celta y la archifamosa Fiesta Hortera, un hueco preferencial entre los pueblos costeros más atractivos de Galicia.