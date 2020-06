Lo que mata la vida

ES tal el sufrimiento de mucha gente, tan grande es a menudo su soledad, tanta su indefensión en medio de cualquier tormenta, tanta su fragilidad, y mucho más en estos días, que a los políticos habría que pedirles de inmediato una tregua. Una tregua en favor de la alegría. Está mal visto, lo sé. Más en la actualidad, donde al parecer tanto prestigio tiene el enconamiento y el gesto desabrido, como si eso fuera una señal imprescindible para marcar distancias, o para sentirse superior. En muchos sentidos, vivimos en el mundo tiempos en los que crece el autoritarismo. Con ese afán de que todo esté cuadriculado y perimetrado, se mata la vida. La tecnología ofrece universos hermosos, quien lo duda, grandes posibilidades creativas, herramientas para el conocimiento, pero estamos eligiendo, quizás sin saberlo muy bien, su lado más tenebroso. El que nos ata a las decisiones que no podemos controlar y que a menudo juegan contra nosotros. Y eso es tanto como tirar por la borda el mayor bien de los humanos: la libertad.

No es un asunto menor. Pero es fácil no percatarnos de lo que dejamos que ocurra, alegremente. ¡Hay tanto ruido, tanta verborrea! Hay tanto lenguaje diseñado para la distracción, para el disfraz. ¡Hay tantas voces que cacarean en el poblado gallinero! Siempre me pregunto por qué aceptamos tantas ideas que nos perjudican. Es probable que no lleguemos a descubrir el alcance de algunas decisiones que tomamos, o puede que, entre tanta impostura, los señuelos confundan los buenos deseos, que son mayoritarios entre la gente. Lo paradójico es aceptar con resignación lo que directamente nos hace infelices. Pues nada merece mucho la pena sin un poco de alegría.

Hemos aceptado un mundo que nos tensiona y nos estresa sin cesar, un mundo absurdo que otros crean deliberadamente para nosotros. Y lo aceptamos con naturalidad, aún sabiendo que está en nuestra contra, creyendo que ese mundo es el que nos conviene para nuestro bien. Así es como nos lo venden. Y, creamos en ello o no, lo aceptamos y callamos.

En el gran maremágnum mediático, donde se mueven poderosas fuerzas que modelan el discurso del mundo, hay poco lugar para las voces discrepantes. De tal forma que nadamos en una mar donde reina la aparente sensación de unanimidad. El mundo actual se hace cada vez más pequeño. El ciudadano parece destinado a moverse entre ideas prediseñadas, como si se tratara de un cuestionario con respuestas fijas, donde no hay lugar para la propia imaginación. Para los propios matices. Elija usted entre a, b y c, pero no se le ocurra proponer d. Probablemente, es el resultado de la simplificación ideológica, que corroe hasta el tuétano la esencia de las democracias.

La política que parece alimentarse de los debates impostados o artificiales, que se nutre de algunas frustraciones, o ahonda en la siembra de aspectos cada vez más coercitivos (para los propios ciudadanos), debería ser contemplada como ineficaz, pero, sobre todo, como altamente dañina para la felicidad. El ciudadano tiene que aprender a detectar si de verdad es tratado como alguien inteligente. Es fundamental para saber que su papel es tenido en cuenta, y no parte de un oleaje contra el que nada podrá hacer, salvo nadar hasta el agotamiento.