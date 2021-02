Lo que necesitan es amor

NO logro activarme políticamente, Aristóteles me perdone. Es raro, pero creo que tengo algunas cosas claras sobre la sociedad y eso, pero la lluvia gris (y la grisura en general que nos envuelve) me atenaza. La ideología no es superior al deseo de compasión y solidaridad. Pero tal vez esto es ya una ideología: cualquier partido vendría a firmarla como propia, estoy seguro.

Lamentablemente, los buenos deseos humanos, que también los hay, se van perdiendo en un cúmulo de palabras con poco significado, esa masa viscosa de la semántica sin alma. Se trata de alimentarnos con la sopa insustancial. Mientras la pandemia sigue su curso y las batallas de las vacunas alcanzan un elevado lugar en los telediarios, algunos hablan de política, e incluso tenemos unas elecciones. Cualquier campaña obliga a fuegos de artificio, porque hay que dejarse ver y oír.

La pandemia produce una niebla terrorífica, más allá de la cual se adivinan los negocios cerrados. Sin embargo, la confusión viene de antes. Conviene no achacar este desfallecimiento, esta perplejidad, tan sólo al virus, sino a varias circunstancias concatenadas, al hartazgo que produce el lenguaje desgastado, a la cuerda tensada del mal humor como una de las bellas artes.

No hay nada que hoy no se convierta de inmediato en carne de batalla. Cualquier declaración incendia el granero, todo lo que se diga es motivo para prender la pira, como si siguiéramos quemando brujas y llevando a la gente a la picota. Algunos, ante el micrófono, sueñan con la cerilla y un bidón de gasolina, que decía Stieg Larsson. Parece que ya no hay otra forma de hablar ni de hacer política que no sea provocar al otro, meter una carga de tuits o una frase con filo albaceteño, a ver qué pasa, tíos, a ver cómo se hiere de muerte a la razón. Alguien debería decir al personal que la gente no está para movidas chiripitifláuticas. Que hay algo más allá de la flor de cuchillo y del cabreo estético, que necesitamos hablar de algunas cosas, y no son las que alimentan la lucha en el lodazal.

Ahora bien, las elecciones catalanas son en San Valentín, metáfora insondable, deliciosa coincidencia del calendario. Lluevan las flechas del amor. Saquen los guerreros su dulce carga del carcaj, una de mis palabras favoritas. De nuevo en la batalla, se busca un salvador para las muchas causas, pero nadie dice que ese Salvador vaya a ser Illa.

Ayer, al tiempo que tuvo que asegurar que no tenía vacuna en su cuerpo, desde la otra izquierda se le dijo que, no obstante, como si fuera por cosa del virus, evitarían su cercanía en los pactos subsiguientes, si los hubiere. Los analistas se pasaron el día comentando que esa negativa preventiva de la otra izquierda a pactar con él es ya, sin duda, su mejor mitin. Veo a Sánchez frotándose las manos en la intimidad.

En este lugar del mundo, como en otros, lo que necesitan es amor. Anoche, Juan Gómez Jurado, en ese espacio suyo de La Dos, El condensador de fluzo (este chico lo mismo te hace un thriller que un programa cultural), habló todo el rato de San Valentín, y, como Ovidio, del arte de amar. Augusto desterró al poeta a los confines del imperio, al Ponto Euxino, después de tenerlo entre los artistas elegidos. Dicen que no le perdió la poesía, sino la fiesta y el deseo mundano. Ay. Escribió: “No dije nada, mi lengua nunca pronunció la palabra violencia”.