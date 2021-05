Lo que pasó en Madrid

ES obvio que algunos líderes se plantearon lo de Madrid como si fuera un test de resistencia de los materiales. Admito que tener a un exvicepresidente del gobierno entre los candidatos, por ejemplo, invitaba a esa mirada en clave estatal. Y lo mismo pasaba con Ciudadanos, el partido que, desde luego, se presentaba para medir sus escasas posibilidades de supervivencia.

Pero, al mismo tiempo, Más Madrid invitaba a todo lo contrario: a una mirada mucho más local, al menos por ahora. ¿Y qué decir de los grandes partidos tradicionales, los populares y los socialistas? Aquí la lucha, no desmentida con claridad, parecía estar entre Ayuso y Sánchez, no entre Ayuso y Gabilondo, como indicaban las papeletas. ¿Por interés de la candidata de la derecha? Parece que sí: toda la campaña tiró por elevación.

Pero Sánchez no negó ese enfrentamiento tácito. Quizás alguien pensó que le convenía. Quizás alguien no fue capaz de leer bien las vísceras de las aves. Muchos dicen, en suma, que la izquierda ha fallado con estrépito y eso ha hecho presidenta a Ayuso, más allá de todo lo demás. Es parte de la verdad, pero quizás no toda la verdad.

Veo difícil que la figura singularísima de Ayuso sea exportable en clave estatal, pero el alegrón a la derecha no se lo quita nadie. Por otra parte, el sorpasso de Mónica García y Errejón al PSOE, aunque sea por un puñado de votos, es muy significativo. Está por ver si los errejonianos pueden ensamblar un partido para todo el país, y, sobre todo, enfrentarse con ese mismo éxito, a los socialistas. No parece fácil fuera de Madrid.

¿El futuro implicará una reunificación de los dos partidos a la izquierda del PSOE? ¿O la supremacía final de Más País sobre Podemos? El desgaste del gobierno parece constatable, y explica también el adiós de Pablo Iglesias. Otros creen que lentamente volverá el bipartidismo. Para ello, los populares tendrían que teñirse más de Ciudadanos, al que han devorado, y menos, seguramente, de Vox. Y el PSOE tendría que luchar también por el centro perdido, donde parece que hay mucho espacio. Pero ¿y la coalición?