Lo que quita el sueño al PP

LO que quita el sueño a Isabel Ayuso se lo quita también a la dirección del Partido Popular, porque la posibilidad de que Pablo Casado conquiste un día La Moncloa está estrechamente relacionada con la permanencia de Ayuso al frente del Gobierno de Madrid.

La pesadilla de Ayuso y Casado es que su salvación depende de Vox, de que Vox tenga un buen resultado el 4 de mayo. Y Vox es partido rival del PP, Vox es el partido que se ha llevado a un número considerable de votantes y militantes del PP a los que no entusiasman las políticas y equipo de Pablo Casado.

Vox es el partido con el que Casado ha roto de forma inmisericorde cuando pronunció un discurso que entusiasmó a la mayoría de los militantes del PP, pero que a balón pasado lo ha aprovechado

Santiago Abascal para presentar al PP como un partido que renunciaba a principios que siempre formaron parte del ADN de la gente del PP.

Esa estrategia de Vox, insistente en defender posiciones extremadamente conservadoras que solo ellos defienden, le ha dado resultados óptimos, la prueba han sido las últimas elecciones catalanas: Vox tuvo doble número de votos que el Partido Popular y casi cuatro veces más escaños.

El bipartidismo ha muerto y es imposible alcanzar mayorías absolutas como las de tiempos pasados.

Nadie duda que Isabel Ayuso va a subir espectacularmente, que rebasará todos los pronósticos que se hacían cuando convocó elecciones en Madrid y que superará con mucho el resultado anterior.

Pero necesita sumar 69 escaños para gobernar, y solo puede conseguirlos con la ayuda de otros partidos. Concretando: solo los tendría con el apoyo de Vox y Ciudadanos, que además ya han dicho públicamente que harán cuanto esté en su mano para que Ayuso continúe siendo presidenta.

El problema es que según todos los sondeos Ciudadanos se queda sin representación parlamentaria y ahora, según el CIS, también Vox quedaría fuera de la Asamblea regional. La peor noticia para Ayuso y, de rebote, para Casado.

En Vox aseguran no solo que entrarán en la Asamblea sino que conseguirán más escaños que la vez anterior. No manejan sondeos, “son muy caros –dice uno de sus principales dirigentes–, pero ya sabemos interpretar la reacción de la gente, y lo que vemos es que hay personas que votarán al PP después de votarnos en las generales, pero otras muchas que se mantienen con nosotros. Y también contaremos con votos impensables, sorprendentes, se verá el 4 de mayo”.

Se verá. O no se verá. Pero en cualquier caso es seguro que Pablo Casado, cuando tomó la palabra en el debate de moción de censura presentada por Vox contra Pedro Sánchez, debate en el que rompió todos los puentes con Vox, no podía ni imaginar que un día no lejano pondría velas a todos los santos para que Vox tuviera un buen resultado en Madrid.